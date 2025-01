Robot zaatakował i zranił pracownika fabryki Tesla. Elon Musk dementuje, jakoby w zdarzeniu uczestniczył Optimus

Jak podaje „New York Post", przed dwoma laty inżynier oprogramowania Tesli odniósł obrażenia w związku z nieprawidłowo działającą maszyną. Mężczyzna został zaatakowany przez jednego z obecnych na hali robotów, który przygwoździł go do podłogi i wbił mu metalowe palce w ramię i plecy. Do zdarzenia doszło na terenie fabryki producenta samochodów elektrycznych w Austin w Teksasie. Choć sprawa miała miejsce przed dwoma laty, to dopiero dziś ujawnione zostały związane z tym akta.

Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, zajął stanowisko w tej sprawie dementując plotki jakoby za wypadek odpowiedzialny był humanoidalny robot Tesli, Optimus. We wpisie na swojej platformie społecznościowej doprecyzował, że chodziło o przemysłowego robota Kuka, który znajduje się na wielu halach produkująch samochody. "To naprawdę haniebne, że media wyciągnęły na światło dzienne kontuzję sprzed dwóch lat spowodowaną zwykłym przemysłowym ramieniem robota Kuka i zasugerowały, że jest ona teraz spowodowana przez Optimusa" - napisał Musk.

Correct.



Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now.