Rising Storm 2: Vietnam - strzelanka będąca kontynuacją Red Orchestra 2 za darmo w Epic Games Store

Gdy wystartował sklep Epic Games, ruszył on od razu z szalonym rozdawnictwem gier. Początkowo były to dwie gry na dwa tygodnie, później po jednej co tydzień, zaś okołoświątecznie otrzymywaliśmy nawet jedną produkcję dziennie. Dziś mało kto pamięta już chyba o początkowej niechęci do platformy, wyczekujemy raczej na kolejne czwartki, by przekonać się, co tym razem dostaniemy za darmo (mimo że najpewniej i tak tego nie ogramy). Tym razem, do 10 listopada mamy szansę zgarnąć tytuły takie jak Rising Storm 2 i Filament.

Rising Storm 2: Vietnam to strzelanina będąca kontynuacją gry Rising Storm (znanej w Polsce jako Red Orchestra 2). Zgodnie z tytułem, w grze przenosimy się do Wietnamu. Gracze wcielają się w żołnierzy zwalczających się armii USA (dostępni przedstawiciele regularnego wojska i marines) oraz Wietnamu (reprezentowanego przez NVA i Wietkong). Podstawy rozgrywki w Rising Storm 2: Vietnam pozostały takie same, jak w poprzedniej części, co oznacza, że mamy do czynienia z realistycznym FPS-em. Jednak ze względu na zmianę czasu i miejsca akcji, zmieniły się też i realia. Podobnie jak w pierwszej części Rising Storm, mamy tu do czynienia z wojną asymetryczną, czyli z nierównomiernym rozkładem sił. Produkcja, zgodnie z serwisem Metacritic otrzymała 81/100 punktów od recenzentów oraz 7,6/10 punktu od graczy.

Filament to już z kolei gra przygodowo-logiczna, w której trafiamy na opuszczony statek kosmiczny, starając się odkryć tajemnicę stojącą za zaginięciem jego załogi. Na miejscu okazuje się, że znajduje się tam pilotka owej jednostki, z którą protagonista pozostaje w stałym kontakcie głosowym. By jednak się do niej dostać, nasz podopieczny musi przywrócić znaczną część statku do stanu używalności. Dlatego też podczas eksploracji statku, będziemy nie tylko czytać pozostawione przez załogę wiadomości i dzienniki, ale także rozwiązywać łamigłówki. Wszystko to, by ostatecznie dotrzeć do prawdy stojącej za zniknięciem kosmicznej załogi.

Źródło: Epic