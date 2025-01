Resident Evil 4 Separate Ways oraz Resident Evil 4 VR zaprezentowane. Dodatek z Adą Wong pojawi się lada moment

Niespełna pół roku temu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xbox Series trafiła gra Resident Evil 4 (Remake) od studia Capcom. Już chwilę po premierze mówiło się o możliwości wydania fabularnego rozszerzenia, które dałoby nam szerszy wgląd w działania Ady Wong w hiszpańskiej wiosce, opanowanej przez Las Plagas. Było to o tyle prawdopodobne, iż oryginalny Resident Evil 4 miał fragment o nazwie Separate Ways, gdzie właśnie wcielaliśmy się Adę, jednak w grze wydanej w marcu tego roku, owego trybu zabrakło. Teraz Capcom w końcu rzucił na tę kwestię nieco światła.

Capcom podczas pokazu State of Play zaprezentował nie tylko Resident Evil 4 w wersji VR dla PlayStation VR2, ale również fabularny dodatek do gry w postaci Separate Ways, gdzie wcielimy się w Adę Wong.

Capcom potwierdził trwające prace nad fabularnym dodatkiem DLC do Resident Evil 4 o nazwie Separate Ways. Mowa w rzeczywistości o dodatkowej kampanii fabularnej, gdzie wcielamy się w Adę Wong. Wydarzenia z głównej fabuły (a nawet wcześniejsze, bowiem Ada trafia do wioski jeszcze przed przybyciem Leona S. Kennedy'ego) zostaną tutaj przedstawione z jej perspektywy, a w rozszerzeniu pojawi się nie tylko Luis Serra, ale również Albert Wesker, który zlecił Adzie zdobycie najcenniejszego sekretu Kultu, związanego rzecz jasna z Las Plagas. Jeden nowy element powinien również nieco urozmaicić gameplay z podstawki. Ada Wong, oprócz standardowych broni, posiada do dyspozycji również pistolet z chwytakiem. Umożliwia on nie tylko dotarcie do trudniej dostępnych miejsc, ale również eliminowanie przeciwników na dystans. Resident Evil 4 Separate Ways trafi do sprzedaży już za tydzień, tj. 21 września. Dodatek będzie dostępny na wszystkich platformach, na których pojawiła się podstawowa wersja gry.

Oprócz tego Capcom ponownie zaprezentował Resident Evil 4 w wersji na gogle rzeczywistości wirtualnej PlayStation VR2. Trzeba przyznać, że produkcja odznacza się wysoką jakością wykonania (zarówno pod względem wizualnym, jak również ogólnego gameplayu) i może to być jedna z najmocniejszych pozycji na PS VR2. Pod gogle dostosowana została jednak wyłącznie podstawka, z pominięciem DLC Separate Ways, jak również trybu The Mercenaries. Resident Evil 4 VR Mode będzie dostępny za darmo (choć wymagane będzie posiadanie podstawki), a premiera ma odbyć się tej zimy (może to być zatem koniec 2023 roku jak również początek 2024 roku, najpóźniej w lutym).

Źródło: Capcom