Resident Evil 4 Remake - garść informacji na temat nowej wersji kultowej gry. Nadchodzą spore zmiany w znanym horrorze

Capcom w ostatnich latach ma świetną passę, jeśli chodzi o markę Resident Evil. Na rynku gier pojawiły się już dwie nowe części: Resident Evil VII oraz Village, a oprócz tego otrzymaliśmy dwie odnowione wersje kultowych klasyków: Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3. Od dłuższego czasu wiemy, że producent pracuje nad kolejnym odświeżeniem, tym razem w postaci Resident Evil 4 Remake. Początkowo gra miała być tworzona w tym samym studio, które przygotowało m.in. Resident Evil 3 Remake (M-Two), jednak na pewnym etapie projekt został przekierowany do głównego oddziału Capcoma - tego samego, który stworzył remake dwójki. W sieci pojawiła się garść informacji na temat tego, czego możemy się spodziewać po Resident Evil 4 Remake. Jeśli informacje się potwierdzą, otrzymamy mocno odmienne doświadczenie.

Na stronie Fanbyte pojawił się ciekawy artykuł, zbierający do kupy wszystkie informacje na temat odświeżonej czwórki. Według autora tekstu (byłego redaktora Game Informera), najważniejszą zmianą będzie gameplay rozgrywający się wyłącznie nocą. Ma to wprowadzić jeszcze bardziej gęsty i cięższy klimat, a tytuł ma być bardziej przerażający niż to miało miejsce w pierwowzorze. Z tego powodu nastąpią pewne subtelne zmiany w narracji, by dostosować je do czasu gry, który w większości będzie się toczył nocą. Na początkowych etapach prac nad oryginalnym Resident Evil 4 były plany, by przygody Leona umieszczono właśnie nocą, jednak finalnie na rynek trafił produkt mocno zmieniony pod tym względem. Capcom najwyraźniej zamierza powrócić do swoich pierwotnych pomysłów, by znacząco zmienić klimat produkcji.

Spore zmiany mają dotknąć także samej warstwy fabularnej, tak by mocniej uwypuklić postać Ady Wong. Ma to nastąpić poprzez integrację głównej fabuły z mini-dodatkami Assignment: Ada oraz Separate Ways. Ze względu na fakt, że w pewnym momencie Resident Evil 4 Remake został przydzielony głównemu oddziałowi Capcom, nie wiemy kiedy nastąpi premiera tytułu (choć raczej nie powinniśmy nastawiać się na ten rok). Według informacji udostępnionych przez Fanbyte, zapowiedź odświeżonej czwórki powinna nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Źródło: Fanbyte