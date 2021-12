Resident Evil 4 Remake – fani uniwersum muszą uzbroić się w cierpliwość. Gra przechodzi przez szereg zmian

Remake'i gier z serii Resident Evil to bezsprzecznie jedne z najlepiej przygotowanych odświeżeń. Nic więc dziwnego, że fani uniwersum wyczekują wieści o każdym kolejnym remake'u. Jak wiemy, następny w kolejności jest Resident Evil 4, który pierwotnie debiutował w 2005 roku na PlayStation 2 oraz GameCubie. O tym, że programiści pracują nad "rimejkiem" Czwórki mówi się już od kwietnia ubiegłego roku. Za produkcję miało już wtedy odpowiadać studio M-Two, które choć nie jest częścią Capcomu, to miało być finansowane przez japońską korporację. Dziś wiemy już na pewno, że Capcom chwilę temu odsunął M-Two od projektu, co znacznie wydłuży czas oczekiwania na RE 4 Remake.

Kilkanaście tygodni temu nieco podrasowany Resident Evil 4 trafił na gogle VR Oculus Quest 2. Fani zombiaków muszą się póki co nacieszyć tą właśnie wersją, jako że remake Czwórki może nie nadejść zbyt prędko.

Odsunięcie deweloperów z M-Two od prac nad Resident Evil 4 Remake na początku tego roku oznaczało także restart prac nad grą. Innymi słowy - Capcom musiał zająć się tworzeniem gry niemal od zera, zmieniając przy tym także głównego programistę. Jak donoszą branżowi insiderzy, deweloper na tę chwilę nie wie nawet sam, kiedy Resident Evil 4 Remake miałby pojawić się na rynku. Można tylko szacować, że tytuł pojawi się nie prędzej niż w 2023 roku.

(1/2) Capcom themselves don't 100% know when RE:4 is coming out right now, but have a target internally they're working for, but will change if need be. They'll only announce the game/release date when they're positive on a release date.



Though people thinking it'd be revealed https://t.co/f9Q2s2B0hG — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) December 29, 2021

Jak pisze insider nickiem Dusk Golem (tweet powyżej), Capcom ma cel, który chce zrealizować, jednak może on ulec zmianie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Data premiery gry zostanie więc ogłoszona dopiero wtedy, gdy Capcom będzie miał co do niej pewność. To zdecydowanie rozsądna decyzja, dzięki której deweloper nie będzie musiał spieszyć się z dostarczeniem (niedopracowanej) gry, tylko dlatego, że podał graczom konkretną datę premiery.

Źródło: Twitter