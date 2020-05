Realme Watch, Realme TV i Realme X50 Pro Player Edition - nowości

Realme zaprezentowało właśnie trzy nowe urządzenia - zegarek, telewizor oraz smartfon dla graczy. Choć sprzęt początkowo trafi na rynek chiński, możliwe, że doczekamy się także polskiej premiery wybranych nowości. Obstawiam, że producent postawi na Realme Watch i z czasem doda go do portfolio produktowego oferowanego polskim klientom. To jednak gdybanie. Skupmy się na konkretach, czyli na tym, co tak naprawdę oferują Realme X50 Pro Player Edition, Realme TV oraz Realme Watch. Choć urządzenia prezentują średnią oraz niższą półkę cenową, byłoby dużą niesprawiedliwością nazywanie ich nieatrakcyjnymi czy wybrakowanymi z istotnych funkcji. Do rzeczy.

Na początku zajmiemy się Realme X50 Pro Player Edition, czyli wariacją na temat modelu X50, która jest dedykowana, a jakże, graczom. Ci będą mogli cieszyć się wirtualną rozrywką prezentowaną na 6,44-calowym ekranie Super AMOLED o proporcjach 20:9 i rozdzielczości 2400 x 1080 pix. Obraz będzie odświeżany częstotliwością 90 Hz, jednakże X50 Pro dla graczy będzie wykrywał dotyk z odświeżaniem aż 180 Hz. Wyświetlacz o kontraście 5000000:1 chroni Corning Gorilla Glass 5. generacji. Wydajność zapewni układ Qualcomm Snapdragon 865, grafika Adreno 650 oraz 8 lub 12 GB LPDDR5 RAM. Choć znajdziemy tu modem 5G, w urządzeniu nie pojawił się nowy standard WiFi 6, a szkoda. Uwagę należy zwrócić również na szybką pamięć UFS 3.1, głośniki stereo z Hi-Res Audio oraz tryb HyperBoost 3.0. Ten ostatni wspiera optymalizację pracy urządzenia w celu uzyskania jak najlepszej wydajności. Smartfon został wyceniony na kwoty, które w przeliczeniu na naszą walutę wynszą od 1800 do około 2200 zł.

Drugie z zaprezentowanych urządzeń to Realme Watch, czyli zegarek, który w pierwszej chwili mocno przypomina Apple Watcha. Sęk w tym, że chińska propozycja kosztuje w przeliczeniu na naszą walutę nieco ponad 200 złotych. W tej cenie próżno szukać choćby paska do zegarka Apple. Wiemy już, że Realme Watch wygląda interesująco, ale co drzemie w środku? Mamy tu 1,4-calowy ekran o rozdzielczości 320 x 320 pix i jasności 380 nitów, który prezentuje dane z aż 14 trybów sportowych oraz wyniki pomiarów pulsu oraz saturacji. Konstrukcja jest odporna na wodę i pył (IP68) i zapewnia komunikację za pośrednictwem technologii Bluetooth 5.0. Akumulator o pojemności 160 mAh pozwoli na od 7 do 20 dni pracy na jednym ładowaniu. Czy trafi do Polski, przekonamy się zapewne niedługo, ale obstawiam, że jest to wysoce prawdopodobny scenariusz.

Jest jeszcze Realme TV, czyli inteligentny telewizor, który pracuje pod kontrolą platformy Android TV. Szczerze wątpię w to, że urządzenie pojawi się w polskiej dystrybucji, ale kto wie — może producent mile nas zaskoczy. Dlaczego mile? Otóż będzie to sprzęt tani, a przynajmniej na to wskazują ceny wynoszące odpowiednio ~1200 zł za wariant z 43-calowym ekranem oraz ~700 zł za opcję z 32-calowym wyświetlaczem. Droższy model otrzyma rozdzielczość 1080p, podczas gdy tańszy jedynie 720p. O 4K można tu więc pomarzyć. Z ważniejszych informacji trzeba wspomnieć o jasności na poziomie 400 nitów oraz 24 W głośników Dolby Audio. Telewizory pracują pod kontrolą czterordzeniowych układów od MediaTeka.

