Raport dotyczący środowiska graczy opublikowany przez Fandom. Która grupa wiekowa spędza najwięcej czasu na rozgrywce?

Fandom to platforma zrzeszająca fanów gier, która najbardziej słynnie z internetowych serwisów typu wiki. Strona przeprowadza także badania wśród graczy. Opublikowany został właśnie najnowszy raport, z którego można wyciągnąć interesujące informacje. W ankiecie wzięło udział 15 tys. użytkowników platformy z całego świata. Należy być jednak ostrożnym w traktowaniu wyników jako w pełni reprezentatywnych dla całej społeczności graczy.

Według raportu opublikowanego przez Fandom, najwięcej czasu na graniu spędzają millenialsi, a dla przedstawicieli wszystkich grup najważniejsza jest fabuła. Dużo graczy sięga po elektroniczną rozrywkę z chęci samorozwoju.

Jak możemy przeczytać w podsumowaniu raportu i streszczeniu najważniejszych wniosków, zaangażowanie w rozrywkę elektroniczną na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrosło w przypadku wszystkich platform, gatunków i każdej grupy demograficznej. 45% graczy spędza na rozgrywce więcej czasu, niż robiło to kiedykolwiek wcześniej. W statystykach lideruje zwłaszcza pokolenie millenialsów. Aż 40% z nich spędza na tego typu aktywności więcej niż 22 godziny w tygodniu. Ciekawe jest też to, że ta grupa wiekowa bardzo mocno preferuje grę na PC-tach. Potwierdza to teoretycznie przypuszczenia, że komputery są najlepszą platformą dla osób mocno zaangażowanych w rozgrywkę, podczas gdy casualowi gracze są bardziej skłonni sięgać po konsole czy platformy mobilne. Trzeba jednak zaznaczyć, że dominacja PC-towców wynika zapewne ze specyfiki samego serwisu.

Ciekawostką jest również fakt, że millenialsi najczęściej sięgają po gry w celach samorozwojowych, ale liderują w tej kategorii osoby z Pokolenia Z. Około 50% z nich wskazało, że jest to jeden z czynników skłaniających do tego typu rozrywki. Najmłodsze pokolenie graczy, czyli tak zwani tweens, sięgają po gry głównie w celu spędzenia wolnego czasu i dlatego, że jest to dla nich sposób zdobywania osiągnięć. Widoczny jest wyraźny trend, według którego im starszy gracz, tym większy kładzie nacisk na eksplorację, stymulację intelektualną i samorozwój.

Interesująco przedstawiają się też powody, dla których gry są kupowane. Okazuje się, że dla wszystkich grup wiekowych najważniejsza jest fabuła. Pozostałe czynniki są na dalszych miejscach, ale w pokoleniu tweens wyróżnia się także hype, który dany tytuł wygenerował. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że odpowiedź ta zdobyła stosunkowo dużą popularność wśród tej grupy respondentów, ponieważ to najmłodsi odbiorcy są zazwyczaj najbardziej podatni na takie treści. Co ciekawe, na decyzje zakupowe względnie mały wpływ mają streamerzy i influencerzy.

Fandom to serwis o określonej specyfice. Jego użytkownikami są najczęściej osoby bardzo zaangażowane w elektroniczną rozrywkę. Tworzenie treści dla internetowych encyklopedii jest bowiem charakterystyczne przede wszystkim dla graczy, którzy są wielkimi fanami określonych tytułów. Dodatkowo, po publikowane tam treści także bardzo często sięgają osoby mocniej zaangażowane w rozgrywkę, które chcą zgłębić tajniki produkcji. Dlatego nie da się w łatwy sposób przełożyć uzyskanych rezultatów na całą społeczność graczy. Nie zmienia to jednak ciekawych wniosków, które płyną z raportu.

Źródło: Fandom, TechSpot