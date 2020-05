Radeon Graphics vs NVIDIA GeForce MX250 - Test układów iGPU

Zaprezentowaliśmy już pierwsze wyniki wydajności nowych APU AMD Ryzen serii 4000. Jak można było przypuszczać, nowe procesory odznaczają się imponującą efektywnością energetyczną oraz bardzo wysoką wydajnością, dzięki której topowe układy Renoir mogą z powodzeniem konkurować z najwydajniejszymi procesorami Intela 9 oraz 10 generacji (Coffee Lake-H Refresh oraz Comet Lake-H). Ale nowe APU to nie tylko usprawniona architektura Zen 2, ale także udoskonalony, zintegrowany układ graficzny. Ten w dalszym ciągu bazuje na architekturze Vega, jednak przeniesionej do 7 nm procesu technologicznego. Zapraszamy na premierowy test nowych, zintegrowanych układów Radeon Graphics z 7 oraz 8 blokami CU i ich konfrontacji ze zintegrowanymi układami Intela oraz dedykowaną kartą NVIDIA GeForce MX250. Zwycięzca tego starcia będzie tylko jeden i niekonieczne to będzie NVIDIA.

Autor: Damian Marusiak

W najnowszym materiale chciałbym skupić się na wydajności zintegrowanych układów graficznych Radeon Graphics, które są częścią nowych APU AMD Renoir. Główną zmianą jest przede wszystkim przejście na 7 nm proces technologiczny, co w konsekwencji doprowadziło do znaczącego zwiększenia zegarów rdzenia wszystkich nowych jednostek iGPU. Grafika wykorzystana w APU Renoir w dalszym ciągu wykorzystuje architekturę Vega, jednak wyciągnięto z niej jeszcze więcej i to przy redukcji ilości bloków Compute Units. Nie da się ukryć, że producent poszedł tutaj nieco bezpieczną drogą. Zrezygnowano z przynajmniej kilku dodatkowych jednostek, które mogłyby zwiększyć rozmiar rdzenia, a przez to wydzielać więcej ciepła (choć osiągając także wyższe wyniki). Czy zmniejszenie ilości bloków CU w stosunku do ubiegłorocznych APU Picasso wpłynie negatywnie na wydajność? O tym przeczytacie w naszym najnowszym teście wydajności.

Dzisiaj sprawdzimy topowe zintegrowane układy graficzne AMD Radeon Graphics oraz Intel Iris Plus Graphics G7 i porównamy ich wydajność z kartą NVIDIA GeForce MX250. Który układ wyjdzie zwycięsko z tej batalii?

Aby urozmaicić test, jednostki iGPU pochodzące z procesorów AMD Ryzen 7 4800H oraz Ryzen 9 4900HS przetestowałem w dwóch różnych wariantach. Pierwszy z domyślnym TDP ustawionym na poziomie 45W (dla Ryzen 7 4800H) oraz 35W (dla Ryzen 9 4900HS) pokazuje pełnię możliwości tych jednostek przy niezachwianym taktowaniu rdzenia. Drugi test to symulacja, która ma na celu dostosowanie obu jednostek do warunków panujących w ultrabookach. Obecnie w Polsce nie znajdziemy żadnych smukłych laptopów z Ryzenami serii 4000 z linii U (15W/25W). Z tego względu w drugim przebiegu testu obniżyłem TDP obu jednostek do 20W, co ma pokazać mniej więcej możliwości obu układów Radeon Graphics przy ograniczonym, w takim notebooku, TDP (15W lub 25W w zależności od wybranego laptopa i ustawień producenta).

Nie byłby to test z prawdziwego zdarzenia, gdyby nie doszło do konfrontacji Radeona Graphics z innymi układami iGPU. Dlatego w teście znajdą się także wyniki dwóch innych, zintegrowanych układów graficznych: Intel UHD Graphics 620 będący częścią procesora Intel Core i7-10510U oraz Intel Iris Plus Graphics G7 będący częścią nowego procesora Intel Core i7-1065G7 (z pamięciami LPDDR4 3733 MHz). Na dokładkę mamy starcie z dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250. Testy przeprowadziłem w bardzo niecodziennej liście gier, będącej mieszanką starszych, ale nadal popularnych tytułów jak również nowszych gier, które są wymagające nawet dla nieporównywalnie mocniejszych kart graficznych. Oddamy się zarówno szalonej gonitwie za Bykołakami w Serious Samie HD, pościgamy się w DiRT: Rally 2.0, a nawet pojeździmy konno w Red Dead Redemption 2.