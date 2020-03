Procesor Intel Core i9-9900KS prawdopodobnie osiągnął status EOL

Procesor Intel Core i9-9900KS to prawdopodobnie najwydajniejsza aktualnie jednostka do gier. Choć to tylko nieco przyspieszona wersja i9-9900K, to jednak jej specyfikacja robi niezłe wrażenie, zwłaszcza, jeśli skupimy się na taktowaniach - układ domyślnie pracuje z zegarem 5,0 GHz w trybie boost na wszystkich ośmiu rdzeniach. Omawiany procesor zaprezentowany został stosunkowo niedawno temu, bo pod koniec października 2019 roku i już wtedy producent zaznaczył, że nakład będzie limitowany. Nie spodziewaliśmy się jednak, że ledwie po czterech miesiącach chip zakończy swój cykl życia. Wszystko wskazuje więc na to, że nadchodzi już czas debiutu 10. generacji znanej także jako Comet Lake.

Intel Core i9-9900KS to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor wykonany w procesie technologicznym 14 nm, którego taktowanie bazowe to 4,0 GHz, ale w określonych scenariuszach przyspiesza do 5,0 GHz. Tak wysokie częstotliwości pracy okupione są wysokim poborem energii - TDP zostało ustalone na 127 W. Ponadto chip posiada wbudowany układ graficzny UHD 630. W momencie, gdy procesor był jeszcze oferowany przez różne sklepy jego cena wyraźnie przekraczała 2500 zł. Dziś niestety nie znajdziemy go w żadnym polskim czy nawet zagranicznym punkcie dystrybucji. Jak widać poniżej, w ostatnich tygodniach zaczął nawet wyraźnie drożeć, po czym najpewniej osiągnął status EOL (end of life).

Choć Intel Core i9-9900KS zapisał się w historii jako najwydajniejszy przedstawiciel 9. generacji rodziny Core, to nie powinniśmy po nim płakać - cechujący się nieco niższymi taktowaniami i ciągle dostępny model i9-9900K dzięki drobnym modyfikacjom w BIOS jest w stanie pracować z takimi samymi parametrami. Inna sprawa, że już niebawem na rynku pojawi się godny następca tego chipu - mowa Intel Core i7-10700K, który powinien zaoferować bardzo podobną specyfikację i (być może) nawet wyższe taktowania. Topowym przedstawicielem nowej serii będzie 10-rdzeniowy/20-wątkowy Core i9-10900K.

