Premiery gier maj 2020: Minecraft i Saints Row: The Third Remaster

Rok 2020 w gamingu zaczął się bardzo dobrze (inaczej niż w służbie zdrowia, co ostatecznie może rzutować również na gamedev). W lutym otrzymaliśmy niezłe DLC do gry Metro: Exodus, a w marcu zalała nas cała masa szczęścia pod postacią platformowego Ori and the Will of the Wisps, soulslike'owego NiOh 2, piekielnego DOOM Eternal czy też VR-owego Half-Life: Alyx. W kwietniu w nasze ręce trafił trzeci już z rzędu remake serii Resident Evil, a także kolejny remake, czyli Final Fantasy VII Remake. W minionym miesiącu na Steamie wylądował też Fallout 76, który według wielu osób dopiero teraz jest grywalny i nie odpycha. Jeszcze pewnie nie zdołaliście ograć całego tego dobrodziejstwa, a już nadchodzi kolejna porcja produkcji.

Premiery gier w maju 2020 to kilka ciekawych tytułów jak przygodowe Someday You'll Return czy też Minecraft: Dungeons. Nie liczmy jednak raczej na wielkie super-produkcje, które zapamiętamy na długie lata.

Someday You'll Return

data premiery: 5 maja 2020

platforma: PC

producent: CBE

gatunek: Przygodowe, horror, FPP, indie, eksploracyjne

W Someday You'll Return wcielamy się w mężczyznę w średnim wieku, którego córka pewnego wieczoru nie wraca do domu i wszystko wskazuje na to, że stało się z nią coś złego. Naszym zadaniem jest oczywiście jej odnalezienie. Akcja toczy się w czasach współczesnych, głównie w ponurym lesie zlokalizowanym na terenie czeskich Moraw. Opowiadana historia utrzymana jest w klimacie grozy, choć nie została ona zrealizowana w formie wyskakujących na nas znienacka potworów. Someday You'll Return stawia raczej na horror psychologiczny, oferując ponurą i smutną historię, która obraca się wokół tematyki ojcostwa.

Fury Unleashed

data premiery: 8 maja 2020

platforma: PC, PS4, XONE, Switch

producent: Awesome Games Studio

gatunek: Akcji, platformówki, roguelike, indie, shoot'em up

W Fury Unleashed akcja prezentowana jest w perspektywie bocznej. Rozgrywka sprowadza się do przemierzania generowanego losowo, komiksowego świata, walki z napotkanymi po drodze przeciwnikami, pozyskiwania nowego uzbrojenia i przydatnych elementów ekwipunku oraz ulepszania możliwości protagonisty. Kluczem do sukcesu jest zręczność i refleks – ostrzał prowadzimy w zakresie 360 stopni, a dodatkowo musimy zważać nie tylko na ataki zróżnicowanych oponentów, ale też na wszechobecne pułapki i przeszkody. Na szczęście kontrolowany przez nas bohater nie jest bezbronny – otrzymuje do dyspozycji rozbudowany arsenał obejmujący strzelby, karabiny maszynowe, wyrzutnie rakiet i granatniki.

VirtuaVerse

data premiery: 12 maja 2020

platforma: PC

producent: Theta Division

gatunek: Przygodowe, cyberpunk, science fiction, point-and-click

VirtuaVerse to przygodówka point'n'click w klimatach cyberpunku, która oprawą może kojarzyć się z tytułem The Red Strings Club. Fabuła jest jednak zgoła inna. W przyszłości, sztucznej inteligencji udało się zapanować nad pozostałymi systemami oraz tradycyjnymi rządami. Efektem tego wydarzenia była migracja społeczeństwa do świata rządzonego przez globalną sieć neuronową, nieustannie optymalizującą doznania ludzi dzięki przetwarzaniu ich danych osobowych. Bohaterem gry jest Nathan – jedna z nielicznych osób buntujących się przeciwko nowemu porządkowi. Pewnego ranka znika jego ukochana, zostawiając za sobą uszkodzony zestaw rzeczywistości rozszerzonej i tajemniczą wiadomość na lustrze.

Deep Rock Galactic

data premiery: 13 maja 2020

platforma: PC, XONE

producent: Ghost Ship Games

gatunek: Akcji, FPP, science fiction, kooperacja

W przypadku gry Deep Rock Galactik fabuła gry nie jest przesadnie rozbudowana. Gracze wcielają się w krasnoludzkich astronautów na usługach tytułowej korporacji, specjalizujących się w wydobywaniu surowców z obcych planet. Kolejnym celem jest planeta Hoxxes IV, słynąca w równej mierze z najbogatszych złóż, co ze skrajnie niebezpiecznych obcych. Gra skupia się na trybie kooperacji dla maksymalnie czterech graczy. Zbudowany w tej sposób zespół przemierza proceduralnie generowane poziomy w poszukiwaniu cennych surowców. Wydobycie oraz eksploracja opierają się na rozbudowanym systemie destrukcji otoczenia, przywodzącym na myśl Minecrafta i pozwalającym na niemal nieograniczone niszczenie lokacji.

Total Tank Simulator

data premiery: 20 maja 2020

platforma: PC

producent: Noobz from Poland

gatunek: Strategia, II wojna światowa, elementy symulacji, elementy strategii

W Total Tank Simulator, podobnie jak w kilku powyższych grach, warstwa fabularna schodzi na drugi plan. W trakcie rozgrywki gracze trafiają na drugowojenne pola bitew i mogą poprowadzić do boju wojska reprezentujące sześć państw: Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Polskę oraz Rosję. Rozgrywka w Total Tank Simulator toczy się na dwóch płaszczyznach. Starcia rozpoczynamy od wzniesienia budynków o znaczeniu strategicznym (lotniska, koszary, fabryki czy bunkry) i rozmieszczenia poszczególnych jednostek na planszy obserwowanej z lotu ptaka. Następnie nic nie stoi na przeszkodzie, by przejąć bezpośrednią kontrolę nad którymś z naszych wojaków i zasiąść za sterami wybranej maszyny bądź chwycić za karabin i samodzielnie ruszyć do walki z nieprzyjaciółmi.

Saints Row: The Third Remastered

data premiery: 22 maja 2020

platforma: PC, PS4, XONE

producent: Sperasoft / Volition Inc.

gatunek: Akcji, TPP, gangsterskie, sandbox, strzelanki

Trzecia odsłona prześmiewczej gry typu sandbox pt. Saints Row była bezsprzecznie najbardziej udaną. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się ją odświeżyć. W skład remastera będzie wchodzić ponad 30 dodatków DLC, a także 3 duże rozszerzenia fabularne. Akcja Saints Row: The Third Remastered dzieje się kilka lat po tym, jak Święci z Trzeciej Ulicy przejęli Steelport. Gang rozrósł się i stał się silną marką, co wyniosło jego członków do miana sław. Ten stan rzeczy zainteresował Syndykat – potężne bractwo posiadające wpływy na całym świecie. Gra mechanikami przypomina serię Grand Theft Auto, lecz zawiera większą dawkę humoru.

Minecraft: Dungeons

data premiery: 26 maja 2020

platforma: PC, PS4, XONE, Switch

producent: Mojang AB

gatunek: Akcji, fantasy, elementy RPG, multiplayer, kooperacja

Gra przenosi nas do klasycznego świata fantasy. Kiedy na celowniku złoczyńcy znanego jako Arch-Illager i jego armii potworów znalazła się wioska głównych bohaterów opowiedzianej tu historii, tym ostatnim nie pozostało nic innego, jak spróbować pokrzyżować plany swojemu arcywrogowi i rozpocząć pełną niebezpieczeństw przeprawę. Podczas rozgrywki akcję obserwujemy z lotu ptaka i zajmujemy się przemierzaniem pełnych niebezpieczeństw, generowanych proceduralnie lokacji (lochów, bagien i kanionów), unikaniem wszechobecnych pułapek i walką z przeciwnikami. System walki ma charakter zręcznościowy.