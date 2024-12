Apple AirPods 4 - słuchawki, które przyniosą duże zmiany, m.in. tryby ANC. AirPods Pro 2 zbadają słuch i pomogą z niedosłuchem

Od pewnego czasu w sieci krążyły plotki o premierze nowych słuchawek Apple AirPods 4, jednak nikt nie spodziewał się, że pojawią się w dwóch wariantach. Największą niespodzianką okazało się odświeżenie słuchawek wokółusznych Apple AirPods Max, które teraz wyposażono w porty USB typu C. Chociaż nie zaprezentowano następcy modelu AirPods Pro 2, to znacząco wzbogacono je o nowe funkcje zdrowotne. Przyjrzyjmy się, co tym razem zaprezentowała firma z Cupertino.

Apple AirPods 4 przynoszą duże zmiany upodobniając się do serii AirPods Pro. Dostępne są dwa warianty, z czego jednej z ANC. Natomiast odświeżone Apple AirPods Max otrzymały port USB typu C i nowe warianty kolorystyczne.

Nowe słuchawki douszne Apple AirPods 4 zachowują konstrukcję znaną z poprzednich modeli, ale wprowadzają kilka istotnych ulepszeń. Wyposażone są w chip H2 oraz nowe przetworniki, co ma przekładać się na lepszą jakość dźwięku. Powiększona bateria pozwala na 30 godzin odtwarzania. Dodatkowo słuchawki otrzymały panel dotykowy umieszczony po wewnętrznej stronie obudowy. Udoskonalono również funkcję wyciszania otoczenia podczas rozmów, a nowe modele oferują tryb transparentny, adaptacyjne wykrywanie rozmów oraz automatyczne przyciszanie odtwarzanego dźwięku. AirPods 4 korzystają także z funkcji skanowania topografii 3D uszu użytkownika, co ma poprawiać jakość dopasowania dźwięku. Słuchawki są dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy z nich, wyposażony w aktywne wytłumienie szumów (ANC) oraz możliwość ładowania bezprzewodowego w standardzie QI, kosztuje 899 zł z VAT. Drugi wariant, pozbawiony tych funkcji, będzie dostępny w Polsce od 20 września 2024 roku za 649 zł.

Choć wszyscy spodziewali się, że prędzej czy później Apple odświeży słuchawki AirPods Max, mało kto przypuszczał, że stanie się to już 9 września 2024 roku. Oficjalnie z oferty wycofano wszystkie modele z portem Lightning, zastępując go USB typu C. Nowy lineup wprowadza zmienioną kolorystykę, oferując wersje w kolorach czarnym, fioletowym, niebieskim, kremowym i pomarańczowym. Pod względem specyfikacji technicznej nic nie uległo zmianie – to wciąż te same słuchawki. Cena odświeżonych AirPods Max wynosi teraz 2499 zł, a dostępność przewidziano na 20 września tego roku. Z kolei model AirPods Pro 2 wzbogacono o nowe funkcje zdrowotne. Po aktualizacji użytkownicy będą mogli skorzystać z certyfikowanego badania słuchu, ulepszonego trybu ANC, poprawionego wyciszania otoczenia podczas rozmów oraz funkcji częściowej redukcji hałasu, działającej na zasadzie elektronicznych stoperów. Dodatkowo Apple wprowadziło funkcje mające na celu minimalizowanie skutków już częściowo utraconego słuchu, które wzmacniają słabo słyszalne częstotliwości z otoczenia.

Źródło: Apple