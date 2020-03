Google I/O 2020 bez transmisji online. Co to właściwie oznacza?

Stało się to, o czym mówiono od jakiegoś czasu. Mimo wcześniejsze zapowiedzi przeniesienia zespołu konferencji Google I/O 2020 do sieci, gdzie miała odbywać się transmisja keynote oraz warsztatów, wydarzenie zostało w całości anulowane. Nie możemy więc liczyć na to, że event odbędzie się w jakiejkolwiek formie. Decyzja ta uzasadniona jest rozporządzeniem władz Kalifornii, które nakazuje ograniczenia w kwestii opuszczania domów przez mieszkańców regionu. Niezależnie od chęci, Google nie mogło postąpić inaczej. Czy w związku z zaistniałą sytuacją rozwój Androida 11 w jakikolwiek sposób zwolni? W końcu deweloperzy nie będą mogli uczestniczyć w zespole konferencji, na którym Android był jednym z najważniejszych tematów. Na szczęście znamy odpowiedź.

Na coroczne imprezy z cyklu Google I/O czekam jak na żadną inną konferencję. Może poza Apple WWDC, jednak to właśnie event otwierający In/Out, czyli keynote wzbudza we mnie najwięcej emocji. Otrzymujemy wtedy bowiem solidną porcję informacji o nowościach, które trafią do Androida oraz do usług Google w najbliższych tygodniach, oraz miesiącach. Dowiadujemy się też, które projekty zostaną wygaszone oraz w jakim kierunku będą teraz zmierzać działania giganta z Mountain View. O ile niespecjalnie zasmuciła mnie informacja o odwołaniu fizycznej części Google I/O 2020, o tyle wieść o całkowitej rezygnacji z wydarzenia w jakiejkolwiek formie, nawet tej internetowej, jest dla mnie odczuwalna. Myślę, że podobnie mogą powiedzieć wszyscy fani rozwiązań koncernu z Mountain View.



fot. Christian Fregnan / Unsplash

Google nie mogło jednak zdecydować inaczej, gdyż władze Kalifornii wprowadzają ograniczenia w związku z koronawirusem, a co za tym idzie, organizacja nawet internetowej transmisji konferencji I/O została utrudniona, wręcz uniemożliwiona. Google zapowiada jednocześnie, że zamierza wpierać w tym trudnym czasie lokalną społeczność, nie zapominając przy tym o twórcach związanych z usługami i produktami giganta. Informacje dotyczące Androida 11 będą pojawiać się na blogach oraz forach, skąd też deweloperzy będą mogli czerpać potrzebną do implementacji swoich narzędzie wiedze. Jeśli więc obawialiście się, że rozwój nadchodzącej wersji Zielonego Robota zostanie w jakiś sposób opóźniony, uspokajamy. Nic takiego nie powinno mieć miejsca.

Źródło: Google Developers