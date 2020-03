Konferencja Google I/O 2020 odwołana z powodu koronawirusa

W ostatnich tygodniach nie było dnia, w którym nie docierały do nas informacje o rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ze skutkami epidemii borykają się nie tylko rządy, instytucje państwowe, placówki zdrowotne czy lotniska. Wirus wpływa również na biznes elektroniki użytkowej, czego efektem jest odwołanie wielu branżowych eventów takich jak Facebook F8, Mobile World Congress czy Intel Extreme Masters. Lista eventów, z których zrezygnowano z uwagi na COVID-19 niestety się rozrasta. O wycofaniu z organizacji zespołu konferencji Google I/O 2020 poinformował sam gigant z Mountain View. Firma szuka jednak innego sposobu na utrzymanie więzi z programistami.

Google poinformowało właśnie o anulowaniu konferencji Google I/O 2020. Decyzja, zgodna z zaleceniami zdrowotnymi CDC i WHO została podjęta z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem COVID-19.



W dniach 12-14 maja 2020 roku miało odbyć się cykliczne, organizowane co roku święto deweloperów związanych z rozwiązaniami Google. I/O lub jak kto woli — In/Out z biegiem lat stało się czymś więcej niż wydarzeniem skupiającym na sobie zainteresowanie programistów. Z racji tego, że technologia użytkowa stała się naprawdę popularna, eventy takie jak Google I/O czy Apple WWDC śledzą również zwykli użytkownicy produktów i usług gigantów. Prawda jest jednak taka, że przeciętny Kowalski raczej nie stara się o uczestnictwo w wydarzeniu takim jak Keynote i preferuje relację na żywo konsumowaną przed telewizorem w domowym zaciszu. Ci, którzy wybierali się na tegoroczny Google I/O mają natomiast problem i to poważny.

Gigant z Mountain View postanowił odwołać fizyczną część swojego wydarzenia. Globalne zagrożenie koronawirusem to realny kłopot dla organizatorów, którzy uznali, że skupisko ogromnej liczby odwiedzających z różnych stron świata mogłoby „prowokować” dalsze rozprzestrzenianie się COVID-19. Można więc uznać, że firma zachowała się odpowiedzialnie. Inna niż ta podjęta decyzja, mogłaby zostać odebrana jako lekceważenie zdrowia, a nawet życia uczestników. Zapewne nie jest to ostatnia sytuacja, w której duża firma technologiczna odwołuje z powodu wirusa swoją konferencję. Ciekawe tylko, co dalej z nadchodzącymi wydarzeniami Microsfotu (Build w maju) oraz Apple (WWDC w czerwcu).

Źródło: Google