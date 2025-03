Pracownicy ASML i Zeiss SMT otrzymują propozycje pracy ze strony chińskich firm. Oferowane wynagrodzenie jest niebotyczne

Chińska branża półprzewodników nieustannie traci sporo dystansu do jej zachodniego odpowiednika. W ostatnich latach znacząco się on jednak zmniejszył. Zdarzają się przypadki, gdy tajwańscy lub koreańscy inżynierowie decydują się nawiązać współprace z chińskimi producentami chipów. Okazuje się, że rekrutacja jest prowadzona także wśród podmiotów europejskich. Warunki oferowane przez firmy z Państwa Środka są bardzo atrakcyjne.

Chińskie podmioty prowadzą agresywną rekrutację wśród zachodnich przedsiębiorstw z branży półprzewodników. Rektruterzy wzięli na celownik między innymi pracowników firm ASML i Zeiss SMT.

Chińskie przedsiębiorstwa nie mają oficjalnie dostępu do narzędzi EUV, które są wykorzystywane do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów. To oznacza, że są też problemy z zatrudnieniem pracowników posiadających odpowiednią wiedzę o tego typu rozwiązaniach. Fakt ten może się jednak w przyszłości zmienić, gdyż jak informuje The Wall Street Journal, podmioty z Państwa Środka (w tym Huawei) prowadzą bardzo agresywną politykę rekrutacyjną wśród pracowników z zachodniej branży półprzewodników. W sferze zainteresowania są też europejskie firmy ASML i Zeiss SMT. Pierwsza z nich wytwarza najbardziej zaawansowany sprzęt służący do produkcji chipów. Druga jest z kolei producentem elementów optycznych do sprzętu litograficznego ASML.

Pozyskanie omawianych pracowników przez chińskie podmioty nie jest jedynie w sferze marzeń. Proponowane warunki płacowe są bowiem bardzo dobre. Pracownikom oferuje się ponoć nawet trzy razy wyższą pensję niż ta, którą zarabiają w ASML i Zeiss SMT. To oczywiście wzbudziło w Stanach Zjednoczonych i Europie obawy o możliwość naruszenia bezpieczeństwa narodowego oraz potencjalnej kradzieży technologii. Pracownicy wymienionych podmiotów mają bowiem specjalistyczną i bardzo cenną wiedzę o rozwiązaniach stosowanych w branży półprzewodników. Sprawa jest na tyle poważna, że zaczął ją badać niemiecki wywiad.

Pomimo podjęcia przez kraje zachodnie działań, które mają utrudnić pozyskanie istotnych pracowników przez chińskie firmy, takie przypadki nadal się zdarzają. Zatrudnienie jest realizowane często przez pośredników, którzy mają zamaskować kraj pochodzenia właściwego pracodawcy. Oczywiście ze względu na różnice kulturowe, czy obawy dotyczące utraty reputacji, zachodni inżynierowie często odrzucają oferty od podmiotów z Państwa Środka. Prowadzone operacje rekrutacyjne są jednak na tyle duże, że zawsze znajdują się osoby, które na takie propozycje przystają. Warto odnotować, że na celowniku chińskich rekruterów znajdują się także mniejsze firmy technologiczne z USA i Europy.

