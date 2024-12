Powkiddy RGB20 Pro - chiński handheld do retro gier, który oferuje panel IPS, dobrą wydajność i pojemny akumulator

Do bardzo pokaźnego grona chińskich handheldów do retro gier dołączyło właśnie kolejne urządzenie. Tym razem odpowiada za nie firma Powkiddy, która dzięki omawianej nowości ma w ofercie 30 modeli. Powkiddy RGB20 Pro wyróżnia się wertykalną konstrukcją z laminowanym ekranem IPS, a także całkiem pojemnym akumulatorem, który ma wystarczyć na wiele godzin rozgrywki. Nie zabrakło łączności bezprzewodowej oraz dwóch slotów na karty pamięci microSD.

Powkiddy RGB20 Pro to najnowsza propozycja wśród handheldów do gier tego chińskiego producenta. Pionowy model zaoferuje nam panel IPS, całkiem dobre parametry oraz stosunkowo długi czas pracy na akumulatorze.

Sercem nowego handhelda Powkiddy RGB20 Pro jest procesor Rockchip RK3566, który opiera się wyłącznie na rdzeniach Cortex-A55 i może liczyć na wsparcie ze strony układu graficznego Mali-G52 MP2 oraz 1 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4. Taka konfiguracja powinna nam pozwolić na emulację gier z większości retro konsol, a problematycznym progiem będą takie urządzenia jak Sony PSP, Sega Dreamcast, czy też Nintendo 64 (oczywiście nie oznacza to, że żadna z gier na te platformy nie będzie działać, ale w bardziej wymagających produkcjach z pewnością zauważymy o wiele gorszą płynność rozgrywki). Na froncie znalazł się 3,2-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli, którego dolna ramka jest zdecydowania za duża.

Powkiddy RGB20 Pro Procesor Rockchip RK3566 (22 nm)

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G52 MP2 Pamięć RAM 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 3,2" 1024 x 768 px, IPS Łączność Wi-Fi, Bluetooth Porty, złącza i sloty 2 x Slot na karty microSD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C

1 x mini HDMI Akumulator 5000 mAh Czas ładowania Ok. 2,5 godziny Czas pracy Do 10 godzin Wymiary i waga 150 x 83,3 x 23,3 mm / Brak informacji System operacyjny Linux Wersje kolorystyczne Yellow, Sky Blue, Green, Grey Ceny (bez podatków) 16 GB - 69,99 dolarów (~269 zł)

16+32 GB - 74,99 dolarów (~288 zł)

16+64 GB - 79,99 dolarów (~307 zł)

16+128 GB - 89,99 dolarów (~346 zł)

Na pokładzie nie zabrakło miejsca na dwa sloty na karty pamięci, gniazdo słuchawkowe, port USB typu C, a nawet złącze mini HDMI. Możemy przy tym liczyć na moduły łączności bezprzewodowej, takie jak Wi-Fi, czy też Bluetooth, choć nie podano dokładnych standardów. Akumulator to dość spore (jak na ekran tego handhelda) ogniwo o pojemności 5000 mAh, które według producenta ma nam zapewnić nawet 10 godzin rozgrywki (oczywiście warto brać tę informację z lekkim przymrużeniem oka). Niestety nie mamy do niego dostępu, więc w celu jego wymiany trzeba będzie rozkręcić urządzenie. Najtańszy wariant z kartą pamięci o pojemności 16 GB kosztuje niespełna 70 dolarów, a zakupu możemy dokonać pod tym adresem. Warto zaznaczyć, że tylko pierwszych 500 urządzeń zostanie wysłanych do 15 października 2024 roku, natomiast reszta zamówień może zostać nadana w późniejszych czasie.

Źródło: Powkiddy