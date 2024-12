Anbernic RG406V - nowy handheld do retro gier z Androidem. Dobre podzespoły dopełnia... nie najlepszy wygląd

Do oferty znanego chińskiego producenta handheldów do retro gier - tytułowego Anbernica - dołączył właśnie nowy model. Anbernic RG406V opiera się na tej samej konstrukcji, co wcześniejsza wersja RG405V. Całość jest więc dość spora i nie prezentuje się najlepiej (choć to rzecz jasna kwestia gustu), natomiast możemy za to liczyć na naprawdę dobrą specyfikację, na którą składa się ekran IPS, wydajny procesor i gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla.

Dotychczasowa strategia firmy Anbernic, czyli debiut jednego handhelda w każdym miesiącu, wciąż jest kontynuowana, a wrześniowym modelem został RG406V. Przynosi on obudowę ze starszego modelu z lepszymi podzespołami.

Nowy handheld do retro gier Anbernic RG406V nie jest zbyt urodziwym modelem, ale z pewnością nie można mu odmówić tego, że ma interesującą specyfikację. Na jego pokładzie znalazł się bowiem układ Unisoc T820, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X, a za przestrzeń na dane służy pamięć flash o pojemności 128 GB. Obecny jest również slot na karty pamięci, więc w łatwy sposób można rozbudować dostępne miejsce na dane. Na froncie z kolei znajdziemy 4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 960 x 720 pikseli, więc mamy do czynienia z proporcjami 4:3. Trzeba także wspomnieć o gałkach analogowych opartych o czujniki z efektem Halla, gdyż to właśnie one są głównym ulepszeniem (zaraz po ekranie i reszcie specyfikacji) względem poprzednika, czyli Anbernica RG405V.

Anbernic RG406V Procesor Unisoc T820 (6 nm)

1 x 2,7 GHz Cortex-A76

3 x 2,3 GHz Cortex-A76

4 x 2,1 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MP4 (850 MHz) Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 4" 960 x 720 px, IPS Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Porty, złącza i sloty 1 x Slot na karty microSD

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB typu C Akumulator 5500 mAh Wymiary i waga 145 x 105 x 29 mm / 289 g System operacyjny Android 13 Wersje kolorystyczne Beige White, Gray, Black Transparent Dodatkowe informacje Do 22 września 2024 roku do godziny 12:00 można uzyskać zniżkę w wysokości 10 dolarów Cena 164,99 dolarów

128 GB (microSD) - 179,99 dolarów

256 GB (microSD) - 194,99 dolarów

Do dyspozycji otrzymamy łączność Wi-Fi oraz Bluetooth, a także port USB typu C, który umożliwi podłączenie handhelda do zewnętrznego ekranu. Na uwagę zasługuje również akumulator, którego pojemność wynosi 5500 mAh. Spotkamy się też z aktywnym systemem chłodzenia, więc temperatury podzespołów powinny pozostawać na odpowiednim poziomie. Nowość opiera się na systemie Android, więc oprócz uruchamiania retro gier, możemy liczyć na pozycje z tego oprogramowania, a także na streaming gier z konsoli lub PC. Anbernic RG406V dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych ukazanych poniżej, a cena za najtańszy wariant wynosi 164,99 dolarów. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: Anbernic