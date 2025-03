Powkiddy X35s - kolejny rywal dla handheldów od Anbernica. Laminowany ekran IPS, układ Rockchip RK3566 oraz 1 GB RAM

Mimo że na rynku niewielkich handheldów do retro gier najbardziej rozpycha się firma Anbernic, to inne chińskie przedsiębiorstwo także stara się ugryźć nieco tortu. Mowa oczywiście o całkiem popularnym Powkiddy, które w swojej ofercie ma dość pokaźne grono urządzeń. Właśnie wkroczyła do niej nowość o nazwie Powkiddy X35s. Urządzenie oferuje laminowany ekran IPS, całkiem wydajny układ od marki Rockchip, a także konstrukcję z dwiema gałkami analogowymi.

Powkiddy X35s oficjalnie wkroczył do sprzedaży. Nowy handheld oferuje panel IPS, konstrukcję z miejscem na dwie karty microSD, a także całkiem wydajny (jak na tę i nieco wyższe półki cenowe) układ od firmy Rockchip.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że omawiany układ Rockchip RK3566, który jest sercem nowego handhelda Powkiddy X35s, całkiem często występuje w znacznie droższych urządzeniach, które nierzadko funkcjonują na systemie Android. W tym przypadku możemy liczyć także na 1 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Na froncie znajdziemy 3,5-calowy laminowany ekran IPS o rozdzielczości 640 x 480 pikseli, a więc w zupełności wystarczającej, jak na tak mały format. Nie zabrakło również łączności Bluetooth, która pozwoli np. na podłączenie dodatkowych kontrolerów, co w połączeniu z portem mini HDMI umożliwi rozgrywkę na dużym ekranie.

Powkiddy X35s Procesor Rockchip RK3566 (22 nm)

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G52 MP2 Pamięć RAM 1 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 3,5" 640 x 480 px, IPS Łączność Bluetooth Porty, złącza i sloty 1 x mini HDMI

1 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD Akumulator 3000 lub 3500 mAh / ponad 4 godziny pracy Wymiary i waga 126 x 81 x 22 mm / 176,6 g Wersje kolorystyczne Black transparent, Purple transparent, Orange, White, Grey System Linux Cena 16+32 GB - 53,65 euro

16+64 GB - 58,12 euro

16+128 GB - 67,06 euro

Oprócz tego możemy liczyć na gniazdo słuchawkowe, złącze USB typu C, a także dwa sloty na karty microSD. Urządzenie sprawdzi się zarówno do gier 3D (dwie gałki analogowe), jak i do klasycznych platformówek. Akumulator o pojemności 3000 lub 3500 mAh (producent najwidoczniej sam jeszcze nie zdecydował) ma wystarczyć na ponad 4 godziny pracy, choć rzetelność tej firmy jest dość dyskusyjna, więc warto podchodzić do tej informacji z przymrużeniem oka. Powkiddy X35s oferowany jest w wielu wersjach kolorystycznych, natomiast najtańsza opcja to koszt niespełna 54 euro. Zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta lub na platformie Aliexpress.

