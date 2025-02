Anbernic K101 Plus - powrócił handheld, który obsługuje kartridże z konsoli Nintendo Game Boy Advance

Anbernic jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów handheldów do retro gier. Od początku 2024 roku do lipca w ofercie pojawiło się 7 nowych modeli. Zaczął się kolejny miesiąc, więc pora na następny produkt. Tym razem sytuacja jest jednak inna, ponieważ Anbernic postanowił zaoferować handhelda, który swoją premierę miał prawie dekadę temu. Na dodatek obsługuje on tylko gry z Game Boya Advance. Rzut oka na historię wszystko wyjaśnia.

Po niemal dekadzie od premiery na rynek ponownie wkracza handheld Revo Anbernic K101 Plus. Producent jest dziś inny, ale poza tym nie ujrzymy żadnych zmian w urządzeniu, które uruchamia gry z konsoli Game Boy Advance.

Handheld Revo K101 Plus został wprowadzony na rynek w 2015 roku, więc dziś urządzenie nie zachwyca swoją specyfikacją. Po wielu latach (dokładnie w 2022 roku) zespół K-Team, który odpowiadał za stworzenie sprzętu, został wchłonięty przez firmę Anbernic. I tak oto w 2024 roku na rynku ponownie pojawiło się to samo urządzenie, choć już pod nazwą nowego producenta, czyli Anbernica. Nie ujrzymy więc zmian w samej specyfikacji, a na konstrukcji nadal widnieje stara nazwa sprzętu. Na jego pokładzie znalazły się dwa procesory (jeden do obsługi interfejsu, a drugi do gier z konsoli Nintendo Game Boy Advance). Spotkamy się tu z obsługą kartridży, jednak na karcie pamięci można umieścić pliki ROM z grami (poprzez kartę K-Card).

Anbernic K101 Plus Procesor ARMv7 (16,78 MHz)

ARMv9 (50 - 100 MHz) Układ graficzny Brak informacji Pamięć RAM 32 + 16 MB SDRAM (133 MHz) Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 3" 480 x 320 px, LCD TFT

(skalowanie do 4:3, 3:2 i 240 x 160 px) Łączność Brak Porty, złącza i sloty 1 x Mini USB

1 x Złącze AV

1 x Złącze EXT.1

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty pamięci microSD

1 x Slot na kartridże (GBA Card / K-Card) Akumulator 800 mAh (BL-5B) Wymiary i waga 145 x 65 x 19 mm / 143 g Wersje kolorystyczne Fioletowy, Czerwony W zestawie Przewód Mini USB, przewód AV, śrubokręt, instrukcja obsługi, szkło hartowane na ekran Cena Bez karty pamięci - 69,99 dolarów

Z kartą pamięci o pojemności 16 GB - 74,99 dolarów

Na froncie znajdziemy 3-calowy wyświetlacz LCD, który może działać w kilku dodatkowych trybach, jakie podano w tabeli. Dzięki złączu EXT.1 można połączyć dwa urządzenia ze sobą, aby wspólnie prowadzić rozgrywkę. W przypadku akumulatora możemy liczyć na ogniwo BL-5B o pojemności 800 mAh, które znane jest ze starszych telefonów komórkowych od firmy Nokia. Minusem z pewnością jest obecność złącza Mini USB, natomiast z drugiej strony oddaje ono klimat dawnych lat. Aktualnie dostępna jest tylko fioletowa (choć według producenta niebieska) wersja, gdyż czerwony wariant został wyprzedany. Cena to 69,99 dolarów bez karty pamięci, a zakupu dokonamy na oficjalnej stronie (link).

Źródło: Anbernic