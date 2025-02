AYANEO Pocket DMG - handheld inspirowany konsolą Nintendo Game Boy zalicza swój debiut. Ekran OLED i Snapdragon G3x Gen 2

Marka AYANEO wprowadziła do sprzedaży, a tak naprawdę rozpoczęła zbiórkę w serwisie Indiegogo, która dotyczy nowego handhelda do gier o nazwie Pocket DMG. Urządzenie swoim wyglądem nawiązuje do konsoli Nintendo Game Boy, więc możemy liczyć na znaną konstrukcję z klasycznym pokrętłem z boku, jednak nie zabraknie nowoczesnych akcentów, takich jak wytrzymała gałka analogowa połączona z płytką dotykową, ekran OLED, czy też wydajny procesor i system Android.

Nadszedł czas premiery nowego handhelda AYANEO Pocket DMG. Klasycznie dla tej marki rozpoczęto zbiórkę pieniędzy, w której można nabyć urządzenie nieco taniej. Nadchodzi Nintendo Game Boy w nowych szatach.

Już na wstępie można powiedzieć, że nowość od AYANEO to jeden z najładniejszych handheldów ostatnich lat. Kultowy wręcz wygląd konsoli Nintendo Game Boy został nieco odświeżony i teraz prezentuje się lepiej niż kiedykolwiek. Oprócz standardowego układu przycisków możemy liczyć na wspomniane pokrętło, które domyślnie służy do regulacji poziomu głośności, choć bez problemu przypiszemy do niego inne funkcje. Na froncie znalazła się z kolei gałka analogowa oparta o czujniki z efektem Halla, którą umiejscowiono na dotykowej płytce. Rozwiązanie, którego nie spotkamy nigdzie indziej. Na dodatek możemy liczyć na aktywny układ chłodzenia, co przy jednym z najwydajniejszych procesorów od Qualcomma będzie całkiem przydatne.

AYANEO Pocket DMG Procesor Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 (4 nm)

8 (1+4+3) x Qualcomm Kryo (3,36 GHz) Układ graficzny Adreno A32 (1 GHz) Pamięć RAM 8/12/16 GB LPDDR5X (8533 MT/s) Pamięć wbudowana 128/256 GB lub 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 3,92" 1240 x 1080 px, OLED (3:2)

419 PPI, 450 nitów, 104% NTSC, 100000:1 Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 1 x USB 3.2 Gen 2 typu C (DP 1.4)

1 x Slot na karty pamięci microSD Akumulator 6000 mAh / 25 W Wymiary i waga 151 x 91,5 x 22,3 mm / 278 g System Android 13 Dostępność Październik 2024 Cena 8/128 GB - 1357 zł

12/256 GB - 1677 zł

16/512 GB - 1997 zł

16 GB / 1 TB - 2358 zł

Za wydajność odpowiada jednostka Snapdragon G3x Gen 2, która została specjalnie stworzona do obsługi wymagających gier z systemu Android. W zależności od wersji spotkamy się z 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a także nawet 1 TB pamięci flash UFS 4.0. Pod względem łączności urządzenie zaoferuje moduł Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi (układ wspiera Wi-Fi 7, natomiast producent nie wspomniał o standardzie). Bardzo dobrze wypada sam ekran, gdyż mowa o niemal 4-calowym panelu OLED o rozdzielczości 1240 x 1080 pikseli. Przy tym do dyspozycji otrzymamy pojemne ogniwo ze wsparciem dla 25 W ładowania. Wysyłki urządzenia możemy się spodziewać dopiero w październiku, z kolei handhelda nabędziemy w kampanii na Indiegogo.

Źródło: AYANEO