AYANEO Pocket EVO - nowy handheld z ekranem OLED, systemem Android i flagowym procesorem Qualcomma

Wśród handheldów do gier znajdziemy modele, które są zdolne jedynie do emulacji starszych konsol, jak i te, które mają za zadanie uruchamiać bardziej wymagające produkcje z systemu Android — co oczywiście nie wyklucza samej emulacji, gdyż ta jest dostępna na wyższym poziomie. Na rynku niebawem pojawi się druga z wymienionych konstrukcji, która zaoferuje interesujący wygląd, ekran OLED oraz wydajny procesor od Qualcomma. AYANEO Pocket EVO zapowiada się naprawdę ciekawie.

AYANEO Pocket EVO to nadchodzący handheld do gier, który odda nam do dyspozycji ekran OLED, wydajne podzespoły i wytrzymałe gałki analogowe, a przy tym prezentuje się całkiem interesująco.

Marka AYANEO jest coraz bardziej znana na rynku i to nie tylko z uwagi na wspomniane handheldy, ale również mini PC o oryginalnym wyglądzie (recenzję jednego z modeli znajdziemy pod tym adresem). Za wydajność omawianej nowości będzie odpowiadał układ Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, czyli jednostka specjalnie przystosowana do obsługi wymagających gier na urządzeniach z systemem Android na pokładzie (pierwsza generacja znalazła się w konsoli Razer Edge - recenzja). Mocy z pewnością nie zabraknie, choć na ten moment producent nie podzielił się wszystkimi szczegółami dotyczącymi swojego sprzętu.

AYANEO Pocket EVO AYN Odin2 AYN Odin2 Mini Ekran 7" 1920 x 1080 px, OLED, 120 Hz 6" IPS 1920 x 1080 px, 60 Hz 5" Mini LED 1920 x 1080 px

60 Hz, 1100 nitów, 155% sRGB Procesor Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 (4 nm)

8 x Kryo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2 GHz A510 Układ graficzny Qualcomm Adreno A32 Qualcomm Adreno 740 Pamięć RAM Brak informacji 8/12/16 GB LPDDR5X 8/12 GB LPDDR5x Pamięć wbudowana Brak informacji 128/256/512 GB UFS 4.0 128/256 GB UFS 4.0 Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Akumulator ponad 8000 mAh 8000 mAh, 65 W 5000 mAh / 65 W Porty, złącza i sloty USB typu C Micro HDMI

USB typu C 3.1

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Micro HDMI

USB typu C 3.1

Audio-Jack 3,5 mm Wymiary i waga ponad 10 mm grubości / ponad 400 g 225 x 98 x 17 mm / 420 g 198 x 85,8 x 19,5 mm / 320 g System Android Android 13 Wersje kolorystyczne Biały, czarny Czarny, biały, szary, niebieski, fioletowy Czarny, biały Cena Brak informacji 8/128 GB - 299 dolarów

12/256 GB - 369 dolarów

16/512 GB - 449 dolarów 8/128 GB - 339 dolarów

12/256 GB - 399 dolarów

Wiemy jednak, że AYANEO Pocket EVO zaoferuje 7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD i 120-hercowym odświeżaniu. Możemy się także spodziewać całkiem pojemnego ogniwa oraz stosunkowo niskiej wagi. Spotkamy się z aktywnym systemem chłodzenia, gałkami analogowymi i przyciskami spustowymi opartymi o czujniki z efektem Halla, a także z aktualnymi modułami łączności bezprzewodowej. Na więcej informacji musimy jednak poczekać, choć przedsprzedaż ruszy jeszcze w lipcu 2024 roku w serwisie Indiegogo, więc jeśli interesuje nas to urządzenie, to warto zapisać się na listę oczekujących tutaj.

