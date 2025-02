MagicX XU mini M - nowy, tani handheld do retro gier. Układ Rockchip RK3562, ekran IPS i wytrzymałe gałki analogowe

Na chińskich platformach sprzedażowych znajdziemy mnóstwo niewielkich urządzeń, których celem jest emulacja gier z retro konsol. Zazwyczaj są one relatywnie tanie, a przy okazji oferują przyzwoitą wydajność. Jednym z ciekawszych handheldów tego typu, który pojawił się w ostatnim czasie, jest MagicX XU mini M. Do jego zalet należą: ekran IPS, dość wydajny procesor, a także gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla. Wszystko to okraszone korzystną ceną.

Do grona interesujących modeli handheldów do retro gier zawitał właśnie MagicX XU mini M. Nie najlepszą nazwę rekompensują parametry, a zarazem cena urządzenia, którą można uznać za całkiem dobrą.

Nowy handheld do retro gier MagicX XU mini M może się pochwalić niemal 3-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 640 x 480 pikseli, więc mamy do czynienia z całkiem dobrym zagęszczeniem pikseli na cal (PPI), gdyż ta wartość wynosi tu 286. Za wydajność odpowiada z kolei układ Rockchip RK3562, który wspierany jest 1 GB pamięci RAM. Według producenta taka konfiguracja ma się okazać wystarczająca do tego, aby rozegrać 90% gier z konsoli Sony PSP z pełną prędkością. Procesor ma podobną moc do stosowanego u konkurencji Rockchipa RK3566.

MagicX XU mini M Procesor Rockchip RK3562

4 x 1,8 GHz Cortex-A53 Układ graficzny Mali-G52 EE (OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0) Pamięć RAM 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 2,8" 640 x 480 px, IPS Łączność Brak Porty, złącza i sloty 2 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD (max. 512 GB) Akumulator 2600 mAh Wymiary i waga 129 x 64 x 29 mm / 120 g Wersje kolorystyczne Czarna, pomarańczowa, biała System Linux W zestawie Etui, przewód USB, szkło hartowane na ekran, instrukcja obsługi, elastyczna smycz Cena Z kartą pamięci o pojemności 64 GB - 235 zł

Z kartą pamięci o pojemności 128 GB - 263 zł

Na pokładzie znajdziemy dwa porty USB typu C, dwa sloty na karty pamięci microSD, a także jedno gniazdo słuchawkowe. Ważnym elementem są wspomniane na wstępie gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, co w tym segmencie cenowym jest stosowane niezmiernie rzadko. Dzięki temu nie musimy się nadto obawiać o ich trwałość lub niepoprawne działanie z biegiem czasu. Za akumulator służy ogniwo o pojemności 2600 mAh, natomiast nie mamy do niego łatwego dostępu. Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, pomarańczowej i białej. Za najtańszy wariant z kartą pamięci o pojemności 64 GB zapłacimy nie więcej niż 235 zł. Zakupu możemy dokonać pod tym adresem.

Źródło: Aliexpress