R40S to nowy chiński handheld do retro gier. Ekran IPS, układ Rockchip RK3566 i dobra cena

Na chińskim rynku nie brakuje handheldów, które umożliwiają użytkownikom uruchamianie retro gier. Często wraz z produktami od znanych marek równolegle rozwijają się również ich kopie, które oferują praktycznie te same podzespoły i wygląd, ale nierzadko sprzedawane są w niższych cenach. Tym razem do tej kategorii (poniekąd) można zaliczyć model R40S, który właśnie pojawił się w sprzedaży. Zapewnia on ekran o proporcjach 1:1, a także sporą funkcjonalność.

Kolejny chiński handheld, który jest kopią... innego chińskiego modelu, właśnie "zadebiutował" na rynku. Spotkamy się z funkcjonalną konstrukcją, nie najgorszymi podzespołami, a także całkiem akceptowalną ceną.

Osoby, które choć trochę interesują się omawianymi handheldami, z pewnością od razu zauważą, że mamy do czynienia z kopią modelu Powkiddy RGB30. Nie tylko wygląd jest tu jednak znajomy, gdyż same podzespoły także niemal nie uległy żadnej zmianie. Największą z nich jest przeniesienie lewej gałki analogowej nieco wyżej — jej miejsce zajął pad kierunkowy (obecny jest więc układ przycisków znany z kontrolerów do konsol Xbox, a nie PlayStation jak w oryginalnym modelu). Raz jeszcze za wydajność odpowiada układ Rockchip RK3566, który jest wspierany przez 1 GB pamięci RAM.

R40S Procesor Rockchip RK3566 (22 nm)

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G52 MP2 Pamięć RAM 1 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana Brak Wyświetlacz 4" 720 x 720 px, IPS Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth Porty, złącza i sloty 1 x mini HDMI

2 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x Slot na karty microSD Akumulator 4000 mAh Wymiary i waga 145 x 86,5 x 10 mm / 211 g Głośniki 2 x 1 W Wersje kolorystyczne Czarny, Biały, Niebieski, Żółty Cena 64 GB - 322 zł

128 GB - 352 zł

Wyświetlacz o proporcjach 1:1 to panel IPS, który wyróżnia się rozdzielczością 720 x 720 pikseli. Nie brakuje również modułów Wi-Fi oraz Bluetooth. Akumulator o pojemności 4000 mAh ma zapewnić do 8 godzin pracy, choć są to tylko niczym niepoparte zapewnienia "producenta". Konstrukcja pozwoli nie tylko podłączyć urządzenie do zewnętrznego ekranu, ale także zaoferuje dwa złącza USB typu C, jedno słuchawkowe oraz dwa sloty na karty pamięci microSD. Dodatkowo możemy wybrać jedną z czterech dostępnych wersji kolorystycznych. Handheld w zestawie z kartą pamięci o pojemności 64 GB możemy nabyć na platformie Aliexpress w kwocie 322 zł, więc cena pozostała na dość dobrym poziomie. Jeśli jednak oczekujemy lepszej wydajności w podobnej konstrukcji, to warto poczekać na debiut modelu Anbernic RG Cube.

Źródło: Aliexpress