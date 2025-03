Anbernic RG Cube - nowy handheld do gier z Androidem. Kwadratowy ekran IPS, 8 GB RAM i gałki z podświetleniem RGB

Do wejścia na rynek szykuje się kolejne urządzenie od marki Anbernic, które jak wszystkie od tego producenta, będzie miało głównie jedno zadanie — emulowanie starszych konsol. Natomiast tym razem sprzęt został wyposażony w dużo wydajniejsze podzespoły, a przy okazji będzie mógł skorzystać ze systemu Android. Najbardziej wyróżnia się jednak ekranem o proporcjach 1:1. Na dodatek otrzymamy do dyspozycji podświetlane gałki analogowe.

Anbernic zdradził niemalże pełną specyfikację swojego nadchodzącego handhelda do retro gier o nazwie RG Cube. Urządzenie zaoferuje nam ekran o proporcjach 1:1, całkiem dobrą specyfikację, a także system Android.

Spoglądając na sprzęt, można dostrzec całkiem sporo podobieństw między nim a handheldem ZPG A1 Unicorn, który ukazał się na początku kwietnia 2024 roku, jednak był bardzo niekorzystnie wyceniony. Anbernic oferuje natomiast urządzenie, które jest lepiej wyposażone, dzięki czemu będziemy w stanie zagrać w więcej retro gier. Na pokładzie znalazł się układ Unisoc T820, 8 GB pamięci RAM, a także 128 GB pamięci flash, którą rozbudujemy poprzez slot na karty microSD. Rzecz jasna najważniejszą cechą jest tu kwadratowy panel IPS o przekątnej niemal czterech cali, który wyróżnia się rozdzielczością 720 x 720 pikseli.

Anbernic RG Cube Procesor Unisoc T820 (6 nm)

1 x 2,7 GHz Cortex-A76 + 3 x 2,3 GHz Cortex-A76

4 x 2,1 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G57 MP4 (850 Mhz) Pamięć RAM 8 GB LPDR4X Pamięć wbudowana 128 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 3,95" 720 x 720 px, IPS Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Porty, złącza i sloty Slot na karty microSD Akumulator 5200 mAh Wymiary i waga Brak informacji Wersje kolorystyczne Beige White, Radiant Purple, Gray System Android 13 Cena Brak informacji

Możemy liczyć również na moduły łączności bezprzewodowej, takie jak Wi-Fi oraz Bluetooth. Jak na tak niewielkie urządzenie, mamy do czynienia z całkiem sporym ogniwem o pojemności 5200 mAh, które ma zapewnić do 7 godzin pracy. Na wyposażeniu znalazły się także wspomniane wcześniej podświetlane gałki analogowe, a także aktywny układ chłodzenia. Producent udostępnił już wideo ze specyfikacją i cechami urządzenia, więc w ciągu najbliższych dni możemy się spodziewać premiery — wtedy też zostanie podana cena (jeśli tylko Anbernic zaoferuje model RG Cube w przyzwoitej kwocie, to na rynku znajdzie się kolejny handheld, nad którego zakupem warto się będzie zastanowić).

Źródło: Anbernic