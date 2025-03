Retroid Pocket 5 - nowy handheld do retro gier, który oferuje ekran AMOLED, układ Snapdragon 865 oraz Androida

Minął niemal rok od premiery ostatniej generacji handheldów od marki GoRetroid, a więc modeli Retroid Pocket 4 i 4 Pro. Trochę musieliśmy poczekać, ale w końcu zaprezentowano godnego następcę, który wprowadza naprawdę sporo ulepszeń. Przede wszystkim możemy liczyć na lepszą wydajność, a także panel AMOLED. Do tego kanciastą konstrukcję zamieniono na bardziej smukłą, która prezentuje się przy okazji dużo lepiej. Na dodatek na start możemy liczyć na niższą cenę.

Marka GoRetroid powoli odsłaniała kolejne karty na temat nowego handhelda i w końcu ostatecznie poznaliśmy jego pełną specyfikację, wygląd oraz cenę. Retroid Pocket 5 zapowiada się ciekawie jak na handhelda do retro gier.

Swoim wyglądem nowy handheld Retroid Pocket 5 automatycznie budzi skojarzenia z przenośną konsolą PS Vita, co tylko pokazuje, jak ponadczasowe było to urządzenie, które niestety nie odniosło zbyt dużego sukcesu... ale nie o tym. Nowość od GoRetroid może skorzystać z układu od firmy Qualcomm, a mianowicie Snapdragona 865. Dopełnia go 6 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X, a także 128 GB pamięci flash UFS 3.1. Taka konfiguracja pozwoli nam na rozegranie większości retro gier, a nawet niektórych produkcji z konsoli Nintendo Switch. Zabawę z pewnością umili panel AMOLED o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości Full HD.

Retroid Pocket 4 Retroid Pocket 5 Procesor MediaTek Dimensity 900 (6 nn)

2 x 2,4 GHz Cortex-A78

6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm)

1 x 2,8 GHz Cortex-A78

3 x 2,4 GHz Cortex-A77

4 x 1,8 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Mali-G68 MC4 (900 MHz) Adreno 650 (250 - 587 MHz) Pamięć RAM 4 GB LPDDR4x 6 GB LPDDR4X (2133 MHz) Pamięć wbudowana 128 GB UFS 3.1 Wyświetlacz 4,7" 1334 x 750 px, IPS (500 nitów) 5,5" 1920 x 1080 px, AMOLED (500 nitów) Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Porty, złącza i sloty 1 xUSB typu C

1 x micro HDMI

1 x Slot na karty microSD 1 x USB typu C (DP Alt Mode)

1 x Slot na karty microSD Akumulator 5000 mAh 5000 mAh / 27 W Wymiary i waga 184,8 x 82,6 x 15,8 mm / 261 g 199 x 78 x 16 mm / 280 g System operacyjny Android 11 Android 10 Wersje kolorystyczne 16Bit, 16Bit US, Black, Watermelon, Ice Blue, Crystal GameCube, 16Bit, Black, White Dostępność Końcówka 2023 roku 10 września 2024 roku o 03:00 Cena 149 dolarów 199 dolarów przez pierwsze 24 godziny

209 dolarów w fazie pre-orderów

219 dolarów - regularna cena

Konstrukcja zapewni nam dodatkowy slot na karty pamięci, a także złącze USB typu C, które może posłużyć jako wyjście wideo. Możemy liczyć również na aktywny system chłodzenia i co ważne, na gałki analogowe oparte o czujniki z efektem Halla, więc o ich trwałość nie trzeba się martwić. Dość ciekawym posunięciem jest natomiast oferowanie starszego Androida 10, choć może to tylko błąd na stronie producenta. Przedsprzedaż rozpocznie się lada chwila, a przez pierwsze 24 godziny będziemy mogli liczyć na nieco niższą cenę, więc jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, to warto skorzystać z tej oferty, którą znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: GoRetroid