PowerColor Radeon RX 6700 Fighter – kolejny niereferencyjny Navi 22 z 10 GB pamięci GDDR6

Niedawno opisywaliśmy na naszych łamach kartę graficzną Sapphire Radeon RX 6700 PULSE, która po wielu perturbacjach w końcu otrzymała branding "RX". Z racji tego, że AMD w końcu uwzględniło ten model na swojej oficjalnej witrynie internetowej, spodziewaliśmy się kolejnych autorskich kart opartych na nowym rdzeniu. Cóż, na kolejne jednostki nie musieliśmy długo czekać. Firma PowerColor zaprezentowała właśnie swoją wersję wspomnianego Radeona.

Pod względem specyfikacji Radeon RX 6700 Fighter niczym nie zaskakuje. Co istotne, taktowanie karty w trybie Boost może wzrosnąć do 2495 MHz, więc powinna być nawet o ok. 7% szybsza od standardowych modeli RX 6700.

Karta graficzna PowerColor Radeon RX 6700 Fighter na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym - ten projekt chłodzenia został już wykorzystany do kilku modeli od tego producenta. Mamy tu schludną konstrukcję z dwoma wentylatorami o średnicy 90 mm, która wyposażona została w trzy złącza DisplayPort 1.4 i jeden port HDMI 2.1. Ze względu na stonowany projekt i brak podświetlenia LED RGB całość powinna cechować się względnie rozsądną ceną.

AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 6700 AMD Radeon RX 6650 XT Architektura RDNA2 RDNA2 RDNA2 Układ graficzny Navi 22 XT Navi 22 XL Navi 23 XT Litografia 7 nm 7 nm 7 nm Jednostki SP 2560 2304 2048 Taktowanie bazowe 2321 MHz 1941 MHz 2055 MHz Taktowanie boost 2581 MHz 2450 MHz 2635 MHz Taktowanie pamięci 16 Gbps 16 Gbps 17,5 Gbps Ilość pamięci 12 GB GDDR6 10 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 160-bit 128-bit Współczynnik TDP 230 W 175 W 180 W

Pod względem specyfikacji Radeon RX 6700 Fighter niczym nie zaskakuje. To karta oparta na rdzeniu Navi 22 z 2304 procesorami strumieniującymi, której taktowanie w trybie Boost może wzrosnąć do 2495 MHz. Będzie więc nawet o ok. 7% szybsza od standardowych modeli RX 6700, choć szkoda, że producent nie zdradził wartości TDP. Ponadto na pokładzie znajduje się także 10 GB pamięci GDDR6 16 Gbps (160-bit). Ciekawi jesteśmy ceny opisywanego układu oraz kwestii dostępności w naszej części świata. Podejrzewamy, że lada dzień wszystko się wyjaśni.

Źródło: VideoCardz, PowerColor