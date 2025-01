Postępująca cyfryzacja coraz bardziej zabija płyty DVD. Jedna z największych wypożyczalni filmów ogłosiła upadłość

Płyty DVD oficjalnie zadebiutowały 1 listopada 1996 roku w Japonii, natomiast do Europy te nośniki optyczne trafiły dopiero w marcu 1998 roku. Szczyt popularności osiągnęły z kolei w roku 2005, kiedy to w całym okresie sprzedano łącznie przeszło 1,5 mld sztuk. To właśnie na tych nośnikach opierała się większość wypożyczalni filmów, spośród których wiele istnieje do dziś. Jednak czołowa firma z tego segmentu właśnie ogłosiła upadłość, a same płyty DVD mają się coraz gorzej.

Płyty DVD wydają się chylić ku całkowitemu upadkowi. Z roku na rok sprzedaż wciąż spada, a kolejne wypożyczalnie filmów z tymi nośnikami ogłaszają swoją upadłość. Czasy się zmieniły, wszak obecnie dominują platformy VOD.

Amerykańska firma Redbox powstała w 2002 roku, a jej znakiem rozpoznawczym były czerwone kioski z automatami vendingowymi, które ustawione były przy marketach, aptekach i w wielu miejscach publicznych. Pozwalały one na wypożyczenie filmów na płytach DVD (z czasem także gier, a do oferty wkroczyły również płyty Blu Ray). W 2012 roku firma posiadała 42 tys. takich kiosków w 34 tys. różnych miejsc. Cztery lata później przedsiębiorstwo mogło się pochwalić przeszło 50% udziałem na rynku fizycznych wypożyczalni filmów. Z kolei w 2022 roku firma Chicken Soup for the Soul Entertainment przejęła Redbox za kwotę 375 mln dolarów. Nie wszystko poszło zgodnie z planem, albowiem właśnie ogłosiła ona upadłość z długiem sięgającym niemal 1 mld dolarów. Skutkuje to zamknięciem istniejących do tej pory 26 tys. kiosków i zwolnieniem tysiąca pracowników, którzy jak się okazało, zarabiali łącznie więcej, niż wynosiły przychody firmy.

Spora część przedsiębiorstw także zaczyna wycofywać fizyczne nośniki, takie jak płyty DVD. Niektóre sklepy internetowe w USA całkowicie zakończyły sprzedaż tych nośników optycznych oraz płyt Blu Ray. Okazuje się, że od 2006 roku, a więc rok po szczycie popularności, sprzedaż DVD spadła aż o 86% i ciągle chyli się ku upadkowi. Wyparcie płyt DVD jest częściowo związane z platformami VOD, które dla większości osób są po prostu wygodniejszym rozwiązaniem. Można więc zakładać, że cyfryzacja będzie coraz bardziej postępować, z kolei fizyczne nośniki zaczną coraz bardziej odchodzić w cień. Jako ciekawostkę można dodać, że Netflix aż do 29 września 2023 roku zajmował się wypożyczaniem płyt DVD z filmami i tuż przed końcem tej działalności ogłosił, że wszystkie niezwrócone po tym terminie nośniki mogą pozostać u klientów.

