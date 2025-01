Dyskietki powoli umierają, ale nadal mają się dobrze. Japonia po wielu latach odcina się od starej technologii

Początki w technologicznym świecie nie były łatwe. Niemal 70 lat temu w sprzedaży pojawił się komputer IBM 305 RAMAC, który korzystał z pierwszego dysku twardego IBM 350 o zawrotnej pojemności 3,75 MB. Lata później pojemności dysków twardych nadal podawano w megabajtach, choć z czasem pojawiły się przenośne nośniki, takie jak dyskietki. W 1986 roku zadebiutowała popularna dyskietka 3,5" o pojemności 1,44 MB. Okazuje się, że jej żywot nadal ma się dobrze.

Japońskie urzędy pod koniec czerwca 2024 roku ostatecznie wygrały walkę, którą toczono latami. Otóż pozbyto się wtedy dyskietek, których początki sięgają 1971 roku. Jednak ta archaiczna technologia nadal jest całkiem żywa.

"Wygraliśmy wojnę z dyskietkami 28 czerwca [2024 roku]!" - te słowa wyrzekł japoński minister cyfryzacji, Taro Kono. Agencja Cyfrowa tego kraju uchyliła aż 1034 regulacje, które dotyczyły ich stosowania. Teraz tamtejsze urzędy mogą w końcu korzystać z nowszej technologii i zapomnieć o faksach oraz innych analogowych antykach. Co ciekawe, to właśnie okres pandemii COVID-19 przyczynił się do przyspieszenia tego procesu, gdyż okazało się wtedy, że urzędy nadal polegają na naprawdę przestarzałej technologii. Zmiany były wręcz konieczne i w końcu udało się wprowadzić je w życie.

Dla wielu osób całkiem zaskakujące może się okazać nie tylko to, że japońskie urzędy do tej pory korzystały z dyskietek, ale także to, że wiele branż nadal to robi. Mowa tutaj np. o branży lotniczej (baza danych dotycząca nawigacji w samolotach Boeing 747), przemysłowej (maszyny CNC), czy też w medycynie (różne sprzęty). Dziś mało kto pamięta o samych dyskietkach, a nawet osoby, które z nich kiedyś korzystały, zapewne nie przypuszczały, że ten segment technologii wciąż żyje. Najwidoczniej minie jeszcze sporo czasu, zanim świat pójdzie do przodu i na dobre zapomni o tej ciekawej technologii, która nadal znajduje swoje zastosowanie.

Napęd dyskietek 3,5" w Boeingu 747-400.

Źródło: Reuters