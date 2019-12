Jaka płyta główna do procesora AMD Ryzen 3000? TOP5 modeli MSI

Wybór odpowiedniej płyty głównej dla procesora AMD Ryzen 3000 jest jedną z kluczowych decyzji od jakich powinniśmy rozpocząć planowanie budowy nowego komputera na platformie AM4. Firma MSI posiada w swojej ofercie szerokie spektrum modeli dedykowanych mniej lub bardziej zaawansowanym użytkownikom, dostosowanym do konkretnych rodzin procesorów, dlatego każdy powinien wybrać coś odpowiedniego dla siebie, niezależnie czy poszukuje taniej konstrukcji dla Athlona 3000G, celuje w średnią półkę z Ryzenem 5 3600 czy najwyższe modele Ryzen 9 3900X / 3950X. Pozostaje tylko kwestia którą płytę główną warto wybrać do konkretnych zastosowań, co będzie tematem przewodnim niniejszego zestawienia.

Firma MSI posiada w swojej ofercie szerokie spektrum płyt głównych, więc każdy posiadacz Ryzena powinien wybrać coś odpowiedniego dla siebie.

Na rynku dostępne są trzy generacje chipsetów przeznaczonych dla procesorów AMD Ryzen, jednak nie wszystkie są kompatybilne ze wszystkimi rodzinami procesorów, co obrazuje poniższy diagram. Obecnie tylko trzy układy są interesujące i otrzymują pełne wsparcie producenta - B450, X470 i X570. Płyty główne na chipsetach AMD B450 charakteryzuje uniwersalność, dobry stosunek ceny do możliwości oraz bogactwo wybory różnych modeli, gdzie znajdziemy wersje przeznaczone dla najsłabszych (Athlon 3000), jak również mocniejszych procesorów (Ryzen 7 3700X). Konstrukcje bazujące na chipsecie AMD X470 oferują najczęściej porządniejsze sekcje zasilania oraz bogatsze wyposażenie, natomiast topowe modele z chipsetami X570 ujawniają pełny potencjał platformy, ponieważ jako jedyne oficjalnie obsługują interfejs PCI-Express 4.0. Nasze zestawienie obejmuje wszystkie wyżej wymienione, posegregowane według konkretnych procesorów AMD Athlon i Ryzen 3000.

Jaka płyta główna dla procesorów AMD Athlon 3000G?

Procesory serii AMD Athlon 3000G nie należą do przesadnie wymagających układów, dlatego nie potrzebują rozbudowanej płyty głównej. Pamiętać jednak należy, że jeżeli planujemy podkręcanie albo rozbudowę naszego zestawu w przyszłości, lepiej drastycznie nie oszczędzać. Dobrym wyborem w budżecie około 300 złotych będzie MSI B450M PRO-VDH MAX, ponieważ płyta główna posiada już sześcio-fazową sekcję zasilania i radiator, co będzie przydatne podczas overclockingu Athlonów lub montażu mocniejszego procesora. W odróżnieniu od najbardziej budżetowych konstrukcji, znajdziemy tutaj najpotrzebniejsze elementy - cztery banki pamięci DDR4, wyjście HDMI, osiem portów USB 2.0/3.0 oraz gniazdo M.2 PCI-E 3.0. Wszystko zamknięte w formacie mATX, dlatego MSI B450M PRO-VDH MAX bez problemu zmieści się w małych obudowach komputerowych.

Specyfikacja MSI B450M PRO-VDH MAX:

Chipset: AMD B450

Format: mATX

RAM: 4x DDR4-3866 MHz (64 GB)

M.2: 1x PCI-E 3.0 x4/SATA

Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16 / 2x PCI-E 2.0 x1

LAN: 1x Gb LAN Realtek RTL8111H

RAID: 0/1/10

Audio: 7.1 Realtek ALC892

USB: 4x USB-A 3.1 / 4x USB-A 2.0 (Zewnętrzne)

Inne Wyjścia: VGA / DVI-D / HDMI / PS/2

Cena: ~300-320 złotych

Jaka płyta główna dla procesorów AMD Ryzen 3 3200G?

Jeśli celujemy w procesory AMD APU Ryzen serii 3000G, to spokojnie można w przypadku czterordzeniowych Ryzen 3 3200G wykorzystać płytę główną MSI B450M PRO-VDH MAX. Jednak dla ośmiowątkowego Ryzen 5 3400G, ciekawą propozycją jest bardziej rozbudowana wersja w postaci MSI B450-A PRO MAX. Oprócz atutów znanych z mniejszego modelu otrzymujemy mocniejszą i lepiej chłodzoną sekcję zasilania, dodatkowe wyjścia układu dźwiękowego, więcej slotów PCI-Express oraz przycisk na tylnym panelu służący do aktualizacji BIOS. Drobnym lecz istotnym dodatkiem jest również więcej wtyczek przeznaczonych na wentylatory. MSI B450-A PRO MAX jest bardzo uniwersalnym wyborem, który sprawdzi się również w przypadku procesorów AMD Ryzen 5 3000 pozbawionych zintegrowanego układu graficznego.

Specyfikacja MSI B450 PRO-A MAX:

Chipset: AMD B450

Format: ATX

RAM: 4x DDR4-4133 MHz (64 GB)

M.2: 1x PCI-E 3.0 x4/SATA

Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16 / 1x PCI-E 2.0 x4 / 4x PCI-E 2.0 x1

LAN: 1x Gb LAN Realtek RTL8111H

RAID: 0/1/10

Audio: 7.1 Realtek ALC892

USB: 4x USB-A 3.1 / 2x USB-A 2.0 (Zewnętrzne)

Inne Wyjścia: VGA / DVI-D / HDMI / PS/2

Cena: ~390-400 złotych

Jaka płyta główna dla procesora AMD Ryzen 5 3600 / 3600X?

Sześciordzeniowe procesory AMD Ryzen 5 3600 / 3600X wymagają od płyty głównej nieco więcej niż wcześniej wspomniane modele, jednakże ciągle pozostajemy w stosunkowo przystępnej półce cenowej. MSI posiada przynajmniej trzy interesujące pozycje dla takich jednostek, wśród których stawkę otwiera wyszczególniona wyżej MSI B450-A PRO MAX, jako najbardziej ekonomiczny wariant, który możemy wymienić na bardziej efektownego MSI B450 Gaming Plus MAX albo MSI B450 Tomahawk MAX. Wszystkie trzy posiadają identyczną sekcję zasilania, a różnice polegają na dodatkowym wyposażeniu, stylistyce czy innych radiatorach. Którejkolwiek nie weźmiecie powinniście być usatysfakcjonowani, ponieważ to sprawdzone, dobrze wyposażone i dopracowane konstrukcje. MSI B450 Gaming Plus MAX można polecić osobom szukającym po prostu porządnej płyty głównej bez fajerwerków, natomiast MSI B450 Tomahawk MAX użytkownikom lubiącym bardziej efektowny wygląd, podświetlenie krawędzi laminatu i/lub potrzebującym złącza USB 3.0 Typ-C na tylnym panelu.

Specyfikacja MSI B450 Tomahawk MAX:

Chipset: AMD B450

Format: ATX

RAM: 4x DDR4-4133 MHz (64 GB)

M.2: 1x PCI-E 3.0 x4/SATA

Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16 / 1x PCI-E 2.0 x4 / 3x PCI-E 2.0 x1

LAN: 1x Gb LAN Realtek RTL8111H

RAID: 0/1/10

Audio: 7.1 Realtek ALC892

USB: 2x USB-A 3.1 / 2x USB-A 2.0 / 1x USB-C 3.1 (Zewnętrzne)

Inne Wyjścia: DVI-D / HDMI / PS/2

Cena: ~440-450 złotych

Jaka płyta główna dla procesorów AMD Ryzen 7 3700 / 3800X?

Jeśli planujecie kupić ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 3700X / 3800X, warto rozważyć również zainwestowanie w mocniejszą oraz lepiej wyposażoną płytę główną, jak chociażby MSI X470 Gaming Plus MAX. Sześcio-fazowa sekcja zasilania z dodatkową wtyczką pozwoli dokarmić bardziej prądożerne jednostki, natomiast radiatory na sekcji zasilania zadbają o odpowiednie temperatury pod obciążeniem. Stylistyka oraz wyposażenie MSI X470 Gaming Plus MAX jest zbliżone do polecanych modeli bazujących na chipsecie B450, jednak otrzymujemy więcej portów USB na tylnym panelu, więcej slotów PCI-Express i podwójne M.2 PCI-E/SATA. Przycisk resetujący ustawienia UEFI umieszczono na laminacie zamiast na panelu I/O. MSI X470 Gaming Plus MAX jest stosunkowo niedrogą konstrukcją, zważywszy iż bazuje na chipsecie AMD X470.

Specyfikacja MSI X470 Gaming Plus MAX:

Chipset: AMD X470

Format: ATX

RAM: 4x DDR4-4133 MHz (64 GB)

M.2: 1x PCI-E 3.0 x4/SATA / 1x PCI-E 2.0 x4/​SATA

Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16 / 1x PCI-E 3.0 x8 / 1x PCI-E 2.0 x4 / 3x PCI-E 2.0 x1

LAN: 1x Gb LAN Realtek RTL8111H

RAID: 0/1/10

Audio: 7.1 Realtek ALC892

USB: 6x USB-A 3.1 / 2x USB-A 2.0

Inne Wyjścia: DVI-D / HDMI / PS/2

Cena: ~550-570 złotych

Jaka płyta główna dla procesorów AMD Ryzen 9 3900X / Ryzen 3950X?

Dla procesora AMD Ryzen 9 3900X z dwunastoma rdzeniami, dobrze pasować będzie płyta główna MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi, MSI MPG X570 Gaming Plus albo MSI X570-A PRO, ponieważ wszystkie z wymienionych różnią się jedynie nieznacznie wyposażaniem i stylistyką (model EDGE otrzymał kartę WiFi). Ośmio-fazowa sekcja zasilania jest natomiast identyczna, dlatego polecamy model o najkorzystniejszym współczynniku opłacalności, czyli MSI X570-A PRO. Fakt wykorzystania chipsetu X570 oraz procesora AMD Ryzen 3000 pozwala używać interfejsu PCI-Express 4.0. Konstrukcja obsługuje też maksymalnie 128 GB pamięci RAM. Jeśli jednak celujecie w szesnastordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 3950X, który zamierzacie jeszcze podkręcić, to zalecamy zainwestować w płytę główną MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi, dysponującą mocniejszą (dziesięcio-fazową) oraz lepiej chłodzoną sekcją zasilania, a także radiatorami dla nośników M.2, wbudowanym WiFi oraz podświetleniem Mystic.

Specyfikacja MSI X570-A PRO: