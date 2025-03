POCO Pad - pierwszy tablet od znanej marki. 12-calowy ekran, Snapdragon 7s Gen 2 i wsparcie dla rysika

Na rynek tabletów wkracza pozornie nowy gracz, jakim jest marka POCO, która do tej pory była znana głównie z produkcji smartfonów. Spora część użytkowników zdaje sobie jednak sprawę, że mimo swojej obecnej niezależności, korzenie firmy sięgają do znanego każdemu przedsiębiorstwa Xiaomi. Jej pierwsze urządzenie z segmentu tabletów zaoferuje nam całkiem spory wyświetlacz, dość przyzwoite parametry, a także wsparcie dla rysika i opcjonalne etui z klawiaturą.

Marka POCO oficjalnie wkracza w segment tabletów. Debiutant nie będzie jednak tym samym, czym był swego czasu Pocophone F1. Otrzymamy bowiem po prostu przyzwoite urządzenie w niewygórowanej cenie.

Tablet zaoferuje nam całkiem dobrą wydajność, którą zapewni układ Snapdragon 7s Gen 2 (wyniki zbliżone do Snapdragona 860). Za jego wsparcie posłuży 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci flash w standardzie UFS 2.2, którą co ważne można rozszerzyć dzięki slotowi na karty microSD. Do dyspozycji otrzymamy spory, wszak aż 12,1-calowy panel LCD, który wyróżnia się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli, a przy tym może skorzystać ze zmiennego odświeżania - aż do 120 herców. Jasność szczytowa jest całkiem dobra, gdyż wynosi 600 nitów (500 nitów typowo). Sam ekran jest też chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3. Na plus można zaliczyć także gniazdo słuchawkowe.

POCO Pad Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm)

4 x 2,4 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Qualcomm Adreno 710 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 12,1" 2560 x 1600 px, 30-120 Hz (16:10)

600 nitów, 1500:1, 12-bit, Dolby Vision

Corning Gorilla Glass 3 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (LDAC) Złącza, porty i sloty USB typu C (2.0)

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Aparat przedni 8 MP (1/4", f/2,28, 1920 x 1080 px przy 30 kl/s) Aparat tylny 8 MP (1/4", f/2, 1920 x 1080 px przy 30 kl/s) Akumulator 10 000 mAh / 33 W Głośniki 4 ze wsparciem Dolby Atmos Wymiary i waga 280 x 181,85 x 7,52 mm / 571 g System Xiaomi HyperOS, Android 14 Dodatkowe informacje Wsparcie dla rysika POCO Smart Pen

Dedykowane etui z klawiaturą POCO Pad Keyboard Cena 1514,34 zł (1231,19 zł bez opłat)

Z rysikiem - 1762,94 zł (1433,27 zł bez opłat)

Do rozrywki, a konkretniej oglądania filmów i seriali z platform VOD, sprawdzą się dodatkowo cztery głośniki ze wsparciem technologii Dolby Atmos, a także akumulator o pojemności 10 tys. mAh. Ma on zapewnić do 16 godzin ciągłego odtwarzania wideo (choć standardowo nie sprecyzowano, w jakich warunkach, więc musimy brać tę informację ze sporym przymrużeniem oka). Oczywiście nie zabrakło łączności Wi-Fi oraz Bluetooth. Za system odpowiada autorski HyperOS od Xiaomi, który wydaje się po prostu nieco zmodyfikowaną nakładką MIUI. Ostatecznie trzeba przyznać, że mamy do czynienia z całkiem dobrym urządzeniem, któremu zasadniczo nic nie brakuje, więc można je uznać za kompletne. POCO Pad możemy nabyć na Aliexpress, gdzie po naliczeniu zniżek z kuponów ostateczna cena wyniesie 1514,34 zł (tak naprawdę do zapłaty wyjdzie kwota 1231,19 zł, gdyż jest to zamówienie powyżej 150 euro, więc platforma odlicza inne opłaty, które później zapłacimy przy odbiorze — choć jest szansa, że nie zostanie nam naliczona żadna opłata, ale to temat na inny materiał).

