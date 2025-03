POCO F7 Ultra i POCO F7 Pro - wiemy wszystko o nadchodzących smartfonach z topowymi Snapdragonami. Jest na co czekać!

Modele POCO od lat stanowią doskonały wybór dla tych użytkowników, którzy cenią sobie w smartfonach bardzo mocną specyfikację i rozsądną cenę. Najnowsze przecieki dotyczące kolejnych urządzeń tej marki wskazują, że jeszcze długo nic się w tej kwestii nie zmieni. Serwis 91mobiles podzielił się właśnie renderami oraz niemal wszystkimi danymi na temat smartfonów POCO F7 Ultra i POCO F7 Pro. Co ciekawe, tym razem ma zabraknąć wariantu bez żadnego dopisku.

Premiera obu nowych modeli POCO może odbyć się już 27 marca, ale musimy jeszcze poczekać na potwierdzenie w tej sprawie.

Topowym modelem z nowej serii POCO będzie F7 Ultra. Do tej pory nie było smartfona tej marki z takim dopiskiem, ale raczej nie został on wybrany przypadkowo, bowiem na pokładzie urządzenia ma się znaleźć całkowicie bezkompromisowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite współpracujący z 12 lub 16 GB pamięci RAM (zapewne LPDDR5X) oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej (zapewne UFS 4.0). Całość ma dostać płaski, 6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+, a w niewielkim notchu producent ma ulokować przednią kamerkę 32 MP. Z tyłu znajdzie się z kolei okrągła wysepka z aparatami 50 MP (główna jednostka) + 50 MP (teleobiektyw x2.0) + 32 MP (aparat ultraszerokokątny). Poza tym przecieki mówią o obudowie IP68 o wymiarach 160,3 x 74,9 x 8,4 mm i wadze 212 g. Bateria ma mieć pojemność 5300 mAh i powinna obsługiwać przewodowe ładowanie 120 W, a także bezprzewodowe o mocy 50 W. Cena smartfona startować ma od ok. 749 euro (ok. 3135 zł).

POCO F7 Pro pod względem wizualnym nie będzie różnić się znacząco do wariantu Ultra - źródło wspomina jedynie o nieco cieńszej obudowie (8,12 mm) i wadze 206 g. W przeciwieństwie do droższego modelu urządzenie ma wyróżniać się m.in. starszym, choć nadal bardzo wydajnym Snapdragonem 8 Gen 3, podwójnym aparatem fotograficznym w konfiguracji 50 MP (główny) + 8 MP (ultraszerokokątny), przednią kamerką 20 MP, a także bardzo pojemną baterią 6000 mAh z obsługą ładowania 90 W. Jak podaje źródło, smartfon ma kosztować ok. 599 euro (ok. 2500 zł).

