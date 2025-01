Test smartfona POCO F6 - no i POCO te popisy? Tak wydajnego modelu nie było w średniej półce od dawna!

Smartfon o topowej specyfikacji w cenie średniaka to odwieczne pragnienie wielu osób, które nie widzą sensu w wydawaniu grubych tysięcy za tego typu urządzenie. Od kilku lat misję wydawania takich modeli stara się realizować marka POCO. I trzeba przyznać, że robi to bardzo dobrze. POCO F1 z 2018 to dziś już niemal legenda, ale również w późniejszych latach nie zabrakło ciekawych smartfonów o zadziwiająco dobrej specyfikacji. Co istotne, wcale nie trzeba daleko sięgać pamięcią po dobre przykłady. Weźmy chociażby modele X6 ze stycznia bieżącego roku, które do dziś są w zasadzie niezastąpione w średniej półce. Ci, którzy liczyli jednak na coś więcej, musieli poczekać aż do premiery smartfonów POCO F6 i F6 Pro.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Gdy równocześnie pojawiają się dwa modele z jednej serii, zazwyczaj chętniej spoglądamy w kierunku tego droższego modelu. Przyczyna tego jest dosyć prozaiczna - najczęściej oferuje ciekawszy design, bardziej obiecujący zestaw aparatów czy wydajniejszy procesor. I cóż, w sumie w omawianej serii zasady te zostały zachowane. Wszak to POCO F6 Pro ma więcej aparatów, szklano-aluminiową obudowę, jaśniejszy ekran o wyższej rozdzielczości czy bezkompromisowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 (niby z zeszłego roku, ale jednak), choć de facto różnice okazały się tak niewielkie, że to właśnie ten wariant bez dopisku Pro wygląda nieco ciekawiej, zwłaszcza w obliczu zauważalnie niższej ceny. Czy podstawowy POCO F6 ma więc szansę zostać hitem sprzedaży? Sprawdźmy to!

POCO F6 z miejsca stał się jednym z najmocniejszych smartfonów w swojej półce cenowej - w końcu Snapdragon 8s Gen 3 zasila nawet dwukrotnie droższe urządzenia! Co jednak najważniejsze, również pod innymi względami całość prezentuje się bardzo obiecująco.

POCO F6 został wyposażony w nowy wysokopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Wybór ten bardzo pozytywnie zaskakuje. Choć wiemy już, że układ ten wcale nie pokonuje Snapdragona 8 Gen 2 z modelu Pro, to jednak i tak mamy do czynienia z potężną, nowoczesną i bardzo zaawansowaną jednostką. Co więcej, na pokładzie mamy także 12 GB RAM LPDDR5X i aż 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. O osiągi można być zatem spokojnym - akurat pod tym względem smartfon zapowiada się mega obiecująco. Jeśli chodzi o ekran, mamy tu 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2712 x 1220 px, który wyświetla treści z odświeżaniem do 120 Hz. Ponadto urządzenie oferuje m.in. podwójny aparat na pleckach 50 MP + 8 MP, baterię 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 90 W czy funkcjonalny port IR.

POCO F6 Samsung Galaxy S23 FE Google Pixel 8a Platforma mobilna Snapdragon 8s Gen 3 Exynos 2200 Tensor G3 Procesor graficzny Adreno 735 Xclipse 920 Immortalis-G715s MC10 System operacyjny Android 14 z HyperOS Android 14 z OneUI Android 14 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,67" AMOLED 120 Hz 6,4" AMOLED 120 Hz 6,1" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2712 x 1220 px 2340 x 1080 px 2400 x 1080 px Kamera przednia 20 MP 10 MP 13 MP Kamera tylna 50 + 8 MP 50 + 8 + 12 MP 64 + 13 MP Klasa odporności IP64 IP68 IP67 Akumulator 5000 mAh 4500 mAh 4492 mAh Ładowanie 90 W 25 W + Qi 15 W 18 W + Qi 7,5 W Wymiary obudowy 160,5 x 74,5 x 8 mm 158 x 76,5 x 8,2 mm 152,1 x 72,7 x 8,9 mm Waga urządzenia 179 g 209 g 188 g Cena 12+512 GB - 2099 zł 8+128 GB - od ok. 2000 zł 8+128 GB - od ok. 2400 zł

Smartfon zadebiutował w cenie 2399 zł, jednak w wielu popularnych sklepach można go już kupić nawet za parę stówek mniej. Na pierwszy rzut oka mamy zatem do czynienia z najwydajniejszym urządzeniem w tym segmencie - przecież Snapdragon 8s Gen 3 zasila dziś nawet dwukrotnie droższe modele konkurencji! Pamiętajmy tylko, że sama moc obliczeniowa to nie wszystko. Dla wielu użytkowników istotny jest również intuicyjny i długo wspierany system operacyjny, porządny zestaw aparatów czy odpowiednio długi czas pracy na baterii. Czas zatem przekonać się, jak POCO F6 prezentuje się w każdym aspekcie.