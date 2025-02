Test smartfona POCO X7 - to jeden z najlepszych modeli w swojej cenie! Dużo ważnych plusów i tylko kilka drobnych minusów

Mamy początek 2025 roku, a to oznacza, że lada moment dojdzie do wielkiego przetasowania na rynku smartfonów. Niektórzy producenci zaprezentowali już swoje nowe linie urządzeń, natomiast inni dopiero przygotowują się do przedstawienia odświeżonej oferty. Co ważne, nie tylko segment topowych smartfonów czeka niemała zawierucha. Sporo dzieje się już teraz w średniej półce cenowej, która zdaniem wielu uchodzi za tą najbardziej opłacalną. Tak się składa, że niedawno w sklepach pojawiły się smartfony POCO X7 i POCO X7 Pro, które z miejsca stały się bardzo atrakcyjne dla osób nie chcących wydawać zbyt dużo. Do naszej redakcji trafił ten pierwszy wspomniany model, a nam nie pozostało nic innego, jak sprawdzić, czy faktycznie jest to must have w swojej cenie.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Smartfony POCO cieszą się w naszym kraju dużą popularnością. Tak jak kiedyś to modele Xiaomi Redmi Note wydawały się znakomitym wyborem dla każdego Polaka (niczym Passat w dieslu), tak teraz w niemal identycznym tonie mówimy właśnie o marce POCO utworzonej przez chińskiego giganta. Zeszłoroczne modele X6 / X6 Pro czy nieco wyżej pozycjonowane F6 / F6 Pro do dziś uchodzą za dobre opcje gwarantujące np. wysoką wydajność, niezłe zdjęcia z głównego aparatu czy szybkie ładowanie. Ale czas płynie do przodu i - jak już pewnie wiecie - nie można ciągle sprzedawać tego samego (chyba, że pod inną nazwą...). Między innymi stąd właśnie niedawny debiut smartfonów X7 i X7 Pro. Ale czy pod każdym względem są one lepsze od poprzedników? Tutaj można mieć drobne obiekcje, aczkolwiek spójrzcie poniżej na tabelkę ze specyfikacją. Podstawowy POCO X7 i tak wygląda jak pewny przepis na hit!

POCO X7 może się podobać nie tylko pod względem wizualnym. Producent zadbał również o rozsądną specyfikację, choć trochę szkoda, że smartfon obsługuje wolniejsze ładowanie niż poprzednik.

POCO X7 na pierwszy rzut wygląda jak smartfon za ponad 2000 zł, a to dzięki zakrzywionemu ekranowi CrystalRes 1,5K (AMOLED 120 Hz), efektownej obudowie czy dużej wyspie na tylne aparaty. Wewnątrz znajdują się jednak komponenty, które jak na ten segment cenowy są... po prostu w porządku. Całość zasila procesor MediaTek Dimensity 7300-Ultra do spółki z pamięcią RAM LPDDR4X i pamięcią UFS 2.2. Bateria ma całkiem imponującą pojemność 5110 mAh i można ją ładować bezprzewodowo z mocą 45 W. Jeśli chodzi o aparaty, z tyłu mamy zestaw Sony IMX882 50 MP z OIS i EIS, aparat 8 MP (ultraszerokokątny) i aparat 2 MP (makro), a przodu "oczko" 20 MP. Warto wspomnieć jeszcze o obudowie z certyfikatem IP68 czy module IrDA.

POCO X7 Motorola edge 50 fusion Nothing Phone (2a) Platforma mobilna Dimensity 7300-Ultra Snapdragon 7s Gen 2 Dimensity 7200-Pro Procesor graficzny Mali-G615 MC2 Adreno 710 Mali-G610 MC4 System operacyjny Android 14 z HyperOS Android 14 z Hello UI Android 14 z NothingOS Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 2.2 512 GB UFS 2.2 128 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,67" AMOLED 120 Hz 6,7" P-OLED 144 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2712 x 1220 px 2400 x 1080 px 2412 x 1080 px Kamera przednia 20 MP 32 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 50 + 13 MP 50 + 50 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP54 Akumulator 5110 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie 45 W 68 W 45 W Wymiary obudowy 162,3 x 74,4 x 8,4 / 8,6 mm 161,9 x 73,1 x 7,9 mm 161,7 x 76,3 x 8,6 mm Waga urządzenia 186 / 190 g 175 g 190 g Cena 8+256 GB - 1299 zł

12+512 GB - 1499 zł 12+512 GB - od ok. 1550 zł 8+128 GB - od ok. 1150 zł

POCO X7 w najtańszym wariancie 8+256 GB kosztuje 1299 zł, jednak w nasze ręce trafił model 12+512 GB wyceniony na 1499 zł. Wydaje się, że producent rozsądnie wycenił swoje nowości, choć trochę szkoda, że w oczy uwiera ładowanie o mocy 45 W, podczas gdy POCO X6 5G obsługiwał ładowanie 67 W. Z drugiej jednak strony nowy model ma być w stanie utrzymać 80% pojemności baterii nawet po 1600 cyklach ładowania (przynajmniej wedle zapewnień producenta). Tyle teorii, czas przejść do praktyki!