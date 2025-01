Premiera POCO X7 Pro i POCO X7. Producent kusi wydajnymi układami MediaTek Dimensity i atrakcyjnymi cenami

Zadebiutowały właśnie wyczekiwane smartfony POCO X7 Pro i POCO X7. To nowe propozycje dla użytkowników, którzy wymagają porządnej specyfikacji, jednak nie chcą zostawiać w sklepie grubych tysięcy. Najnowsze modele mają nieco lepsze podzespoły od poprzedników, jednak co najważniejsze, nadal można liczyć na atrakcyjne ceny. Najciekawiej prezentuje się tutaj rzecz jasna model Pro, który dostępny jest również w wyjątkowej limitowanej edycji.

Smartfony POCO X7 Pro i POCO X7 wyróżniają się m.in. mocnymi procesorami, pojemnymi akumulatorami i obudowami z certyfikatem IP68. Jeśli zakupu zamierzacie dokonać przed 19 stycznia, od ceny sugerowanej każdego nowego modelu POCO możecie odjąć 200 zł.

POCO X7 Pro to smartfon wyposażony w nowy procesor Dimensity 8400-Ultra (4 nm TSMC). Użytkownik może liczyć na 8 lub 12 GB RAM-u LPDDR5X i szybką pamięć wewnętrzną UFS 4.0. Producent chwali się m.in. algorytmem WildBoost 3.0 zapewniającym stabilniejszą rozgrywkę w wymagających grach, chłodzeniem LiquidCool 4.0, a także kilkoma funkcjami AI, jak np. AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder (pomagają w streszczaniu i tworzeniu notatek) AI Erase Pro (tzw. "magiczna gumka"), AI Image Expansion (ulepsza kompresję) czy AI Film (upraszcza proces tworzenia wideo). Smartfon wyposażono w aparat główny Sony IMX882 50 MP, który ma umożliwić nagrywanie wideo w jakości 4K@60fps. Co ważne, omawiany smartfon dostępny będzie także w limitowanej wersji Iron Man Edition (przygotowana we współpracy z Marvel Studio) wyróżniającej się wyjątkową obudową nawiązującą do kultowego superbohatera.

POCO X7 Pro POCO X7 Procesor MediaTek Dimensity 8400-Ultra MediaTek Dimensity 7300-Ultra Układ graficzny Mali-G720 Mali-G615 Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR5X 8 / 12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,67 cala CrystalRes 1.5K Flow AMOLED 120 Hz

max. jasność 3200 nitów

Gorilla Glass 7i 6,67 cala CrystalRes 1.5K Flow AMOLED 120 Hz (zakrzywiony)

max. jasność 3000 nitów

Gorilla Glass Victus 2 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Kamera przednia 20 MP Kamery tylne Sony IMX882 50 MP f/1.5, OIS

ultraszeroki 8 MP f/2.2 Sony IMX882 50 MP f/1.5, OIS

ultraszeroki 8 MP f/2.2

makro 2 MP Akumulator 6000 mAh / 90 W 5110 mAh / 45 W System operacyjny HyperOS 2 (Android 15) Wymiary i waga 160,8 x 75,2 x 8,3 / 8,4 mm

195 / 198 g 162,3 x 74,4 x 8,4 / 8,6 mm

186 / 190 g Wersje kolorystyczne Black, Green, Yellow Black, Green, Silver Inne IP68, port IR, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych pod ekranem Cena sugerowana Iron Man Edition (12+512 GB) - 1999 zł

12+512 GB - 1899 zł

8+256 GB - 1699 zł 12+512 GB - 1499 zł

8+256 GB - 1299 zł

POCO X7 to nie tyle gorszy, co po prostu nieco inny smartfon od modelu Pro. Całość zasila chip MediaTek Dimensity 7300-Ultra współpracujący z nieco wolniejszymi pamięciami. Urządzenie ma jednak nieco bardziej efektowny, zakrzywiony po bokach ekran AMOLED chroniony topową warstwą Gorilla Glass Victus 2. Zestaw aparatów jest tu taki sam, aczkolwiek warto odnotować obecność dodatkowej jednostki 2 MP do zdjęć makro. Smartfon ten pozwoli na nagrywanie w jakości 4K@30fps. Co ciekawe, POCO X7 obsługuje ładowanie o mocy 45 W, co można uznać za downgrade w porównaniu z poprzednikiem (67 W), choć producent podkreśla, że oba smartfony zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i mają zachować ponad 80% pojemności baterii nawet po 1600 cyklach ładowania. Pełne specyfikacje i ceny znajdziecie w powyższej tabeli. Jeśli kupicie nowego smartfona POCO do 19 stycznia na stronie mi.com, cena zostanie obniżona o 200 zł - i dotyczy to wszystkich wariantów opisywanych w tej publikacji, wliczając w to Iron Man Edition. Na następnej stronie newsa zobaczycie, jak urządzenia prezentują się na żywo.

Ceny promocyjne obowiązujące do 19 stycznia:

POCO X7 8+256 GB - 1099 zł

POCO X7 12+512 GB - 1299 zł

POCO X7 Pro 8+256 GB - 1499 zł

POCO X7 Pro 12+512 GB - 1699 zł

POCO X7 Pro Iron Man Edition - 1799 zł

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

