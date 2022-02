PlayStation Spartacus - nowe informacje o usłudze. Nie każdy gracz będzie zadowolony, ale fani retro owszem

Od jakiegoś czasu mówi się, że Sony powinno mocno zastanowić się co dalej, jeśli nie chce zostać daleko w tyle za Xboksem. Całkiem niedawno Microsoft rozpoczął mianowicie proces przejęcia Activision Blizzard, nic więc dziwnego, że wczoraj Sony ogłosiło nabycie Bungie. Japończycy mają jednak jeszcze sporo do nadgonienia, zwłaszcza w kwestii ofert subskrypcji, w których Xbox bezsprzecznie przoduje. Jakiś czas temu zaczęto mówić nieoficjalnie o projekcie PlayStation Spartacus, co wielu graczy uznało za odpowiedź na xboksową ofertę Game Passa. Najnowsze przecieki sugerują jednak, że PS Spartacus ma być czymś zgoła innym.

PS Spartacus ma być subskrypcją, która zapewni dostęp do wybranych nowości, jednak przede wszystkim spośród produkcji indie. Ważniejszą informacją jest to, że Spartacus ma położyć duży nacisk na gry retro.

Jeden ze znanych informatorów z branży gier (materiał wideo poniżej) oznajmił, że Spartacus, a więc nowa, nieujawniona jeszcze odsłona PS Plus, będzie opierać się przede wszystkim na grach retro. Konsolowych grach retro naturalnie, począwszy najprawdopodobniej od stu emulowanych produkcji z pierwszego PlayStation. Dopiero po pewnym czasie do oferty Spartacusa dołączyłyby gry z PS2 i PSP – oczywiście również w formie emulacji.

Skoro PS Spartacus ma być usługą z grami retro, to jak można się spodziewać, gry z PlayStation 3 muszą swoje odczekać (by stać się retro) i w usłudze miałyby się pojawić dopiero na przełomie 2022 i 2023 r. Te ostatnie nie byłyby jednak już emulowane, a działałyby na zasadzie streamingu, tak jak się to odbywa aktualnie w usłudze PS Now. Jak się można domyślać, Spartacus ma być sprzężony z obecnym PS Now, które nie jest dostępne w Polsce. Istnieją więc obawy, że i we wspomniane produkcje retro na terenie naszego kraju nie zagramy. A przynajmniej nieprędko.

