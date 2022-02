Philips 27E1N5600AE – 27-calowy monitor IPS WQHD o odświeżaniu 75 Hz. W tej cenie może być biurowym strzałem w dziesiątkę

Do portfolio marki Philips trafił całkiem rozsądnie zapowiadający się, 27-calowy monitor z przeznaczeniem przede wszystkim biurowym. Model 27E1N5600AE wyposażono w matowy panel IPS o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli) i maksymalnym odświeżaniu obrazu na poziomie 75 Hz. Mamy także do czynienia z 114-procentowym pokryciem palety barw sRGB. Kontrast to już z kolei dość standardowe 1000:1, a jasność maksymalna wynosi 300 cd/m2. I choć model nie wspiera HDRu, to mniej zapaleni gracze powinni ucieszyć się na wieść o obecności otwartego standardu synchronizacji wyświetlacza z GPU o nazwie Adaptive Sync.

Do portfolio marki Philips trafił właśnie model 27E1N5600AE - nieźle zapowiadający się, 27" monitor z przeznaczeniem głównie biurowym.

Kolejnym istotnym elementem specyfikacji każdego monitora jest czas reakcji. W przypadku modelu Philips 27E1N5600AE wynosi on nie najgorsze 4 ms (GtG). Wśród złącz odnajdziemy takie rozwiązania jak 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, hub USB (4x USB 3.1), 1 x USB-C 65 W (z alternatywnym trybem DP) oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm mini jack. Producent pokusił się także o dorzucenie dwóch głośników o łącznej mocy 6 W. Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, kiedy monitor trafi do sprzedaży.

Philips 27E1N5600AE waży 6,5 kg z podstawą, zaś mierzy 614 x 365 x 52 mm (bez podstawy). Całość wyceniono na 300 euro, stąd można spodziewać się, że monitor będzie konkurował m.in. z konstrukcją Dell S2722DC. Podobnie zresztą jak on, nowy Philips zaproponuje użytkownikom regulację w poziomie (13 cm), odchylanie oraz obracanie ekranu (PIVOT). Nie zabraknie ponadto rozwiązań takich jak Kensington Lock, redukcja niebieskiego światła, flicker-free (brak migotania) oraz VESA 100 x 100 (montaż na ścianie lub wysięgniku).

Źródło: Guru3D