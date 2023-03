Phil Spencer w obszernym wywiadzie. Jakie są plany Xboksa na przyszłość? Co z marką Call of Duty? Jaką rolę w branży odegra AI?

Phil Spencer to znana od lat twarz marki Xbox. W obszernym wywiadzie udzielonym dla kanału Xbox On na YouTube, szef gamingowego działu Microsoftu podzielił się kilkoma ciekawymi informacjami. Poruszony został szereg zagadnień od planów na najbliższą przyszłość, poprzez obawy konkurencji o potencjalną ekskluzywność serii Call of Duty, aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia gier. Wywiad jest utrzymany w luźnej atmosferze, choć nie zabrakło typowo marketingowych zapewnień.

Phil Spencer podkreślił, że wykluczone jest wprowadzenie ekskluzywnej dla konsoli Xbox zawartości w grach Call of Duty. Nadmienił też, że głównym motywem przejęcia Activision Blizzard jest rynek mobilny, zaś sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje w przyszłości proces tworzenia wielu tytułów.

Opublikowany wywiad trwa ponad 22 minuty. Oprócz mniej istotnych zagadnień, dotyczących na przykład tego, w co pogrywa ostatnio szef Xboksa, można znaleźć tam dużo ważniejsze kwestie. Jak mówi Spencer, uwaga Microsoftu koncentruje się teraz na czerwcu bieżącego roku, kiedy to ma odbyć się duży pokaz gier amerykańskiej firmy. Do tego czasu nie należy spodziewać się poważniejszych komunikatów dotyczących nowych tytułów. Najprawdopodobniej nie obejmuje to gry Starfield, której prezentacja powinna odbyć się w niedalekiej przyszłości. Słowa Spencera mogą rodzić jednak wątpliwości, czy najnowsze dzieło Bethesda Game Studios ukaże się jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Szef Xboksa zapowiedział także dalsze poszerzanie oferty tytułów dostępnych w Game Passie.

Spencer uważa, że podjęcie kroków zmierzających do przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, było słusznym posunięciem. Jednocześnie broni prawa do wyrażania własnej opinii odnośnie całego przedsięwzięcia. Nie stawia się w roli osoby, która dysponuje wyłącznością na prawdę i podkreśla pełne wsparcie dla rozwiązań, które odpowiednio zabezpieczą konkurencyjność rynkową. Szef Xboksa chce zapewne tymi słowami pokazać, że Microsoft nie będzie szedł na bezpośrednie zwarcie z państwowymi regulatorami rynku. Co ciekawe, to nie gry PC-towe i konsolowe miały być wiodącą motywacją dla całego przedsięwzięcia. Główną rolę w podjęciu decyzji o przejęciu miał odegrać rynek mobilny, gdzie Microsoft nie dysponuje odpowiednim potencjałem. Activision Blizzard jest bowiem największym wydawcą tego typu gier poza rynkiem chińskim. Spencer podkreślił także, że proces ma również zalety z punktu widzenia samych graczy. Zabrakło jednak tutaj konkretów, z wyjątkiem dostępności tytułów spółki w ramach usługi Game Pass.

W wywiadzie ponownie podkreślone zostało też, że nie ma żadnych planów dotyczących potencjalnej ekskluzywności serii Call of Duty dla konsoli Microsoftu. Dotyczy to nie tylko samych gier, ale także zawartości dostępnej podczas zabawy. Jeśli zatem przejęcie Activision Blizzard dojdzie do skutku, to gracze posiadający konsolę PlayStation nie muszą obawiać się, że nie otrzymają jakichś określonych skórek postaci, broni czy trybów rozgrywki. Wszystkie wersje produkcji mają pozostać ujednolicone i oferować możliwość cross-playu. Oczywiście szef Xboksa nie wyklucza, że w przyszłości gry od części studiów zakupionych przez Microsoft będą ukazywały się ekskluzywnie na konsoli firmy z Redmond. Decyzja ta ma być podejmowana jednak indywidualnie w odniesieniu do każdego tytułu.

Phil Spencer poruszył także kwestię wykorzystania sztucznej inteligencji w grach. Jej zastosowanie ma pozwolić na znaczący postęp w rozwoju narzędzi stosowanych przy produkcji nowych tytułów. Szef Xboksa wymienił tu zwłaszcza trzy obszary, które czekają poważne zmiany: fizyka obiektów, renderowanie 3D oraz technologia odpowiedzialna za dźwięk. Zespoły deweloperskie będące częścią Microsoftu, mają ściśle współpracować z inżynierami odpowiedzialnymi za sztuczną inteligencję. Efektem może być na przykład zautomatyzowane tworzenie zasobów gier na wzór podobny do usługi Midjourney. Według Spencera, AI może też pomóc tworzyć bardziej wiarygodne postacie. Choć postęp wymaga czasu i nauki, to można spodziewać się, że tworzenie gier będzie za sprawą nowych technologii coraz prostsze. Pozwoli to skupić się deweloperom na innych aspektach całego procesu.

Źródło: YouTube, Windows Central