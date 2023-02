Xbox z trybem zmniejszającym emisję CO2. Microsoft udostępnił nową aktualizację do swoich konsol

Niektórzy użytkownicy konsol Xbox One oraz Xbox Series X/S zauważyli już zapewne, że firma Microsoft udostępniła kolejną aktualizację do swoich urządzeń. Rewolucyjnych zmian nie ma, ale wprowadzono szereg udoskonaleń i nowych funkcji, które z pewnością zostaną docenione przez wiele osób. Dodano między innymi tryb ograniczający emisję CO2, o którym było niedawno głośno za sprawą wypowiedzi niektórych polityków w Stanach Zjednoczonych.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez lutową aktualizację dla konsol Xbox, dotyczą trybu ograniczającego emisję CO2 oraz dodania obsługi dla aplikacji Google Home.

Jak chwali się Microsoft, wraz z udostępnieniem aktualizacji, Xbox stał się pierwszą konsolą na świecie, która przyczynia się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Urządzenie ma planować aktualizacje gier, aplikacji i samego systemu w godzinach zapewniających mniejszą emisję CO2 do atmosfery. Mowa tutaj o przedziałach czasowych, w których udział produkcji energii ze źródeł niskoemisyjnych jest w danym regionie największy. Amerykańska firma wyliczyła też, że skorzystanie z opcji "Zamknięcie (oszczędzanie energii)" zamiast "Uśpienia" w każdych dwóch konsolach, pozwoli w przeciągu roku zmniejszyć emisję CO2 o ekwiwalent dwutlenku węgla usuwanego z atmosfery przez jedno drzewo. Choć zmiany spotkały się z negatywną reakcją ze strony części amerykańskiej sceny politycznej, to należy je poczytywać jako krok w dobrym kierunku. Konsole Microsoftu nie są zbyt energochłonnymi urządzeniami. Jeśli jednak powyższe rozwiązania mają przyczynić się choć w minimalnym stopniu do poprawy sytuacji klimatycznej i nie są w żaden sposób inwazyjne dla użytkownika, to nie ma powodów, by z nich nie skorzystać.

Kontrowersyjny według niektórych amerykańskich polityków tryb, to niejedyna zmiana, jaką wprowadza nowa wersja oprogramowania. Konsole firmy z Redmond doczekały się bowiem obsługi aplikacji Google Home, która daje nowe możliwości zdalnego sterowania. Za jej pomocą można włączać i wyłączać konsolę z dowolnego miejsca, zdalnie odtwarzać multimedia, sterować dźwiękiem czy nawet nagrywać klipy z gier. Funkcja może być ciekawa zwłaszcza dla osób lubujących się w rozwiązaniach typu Smart Home. Możliwe jest też teraz ukrywanie grafiki z gier podczas nawigowania po kafelkach na ekranie głównym. Drobnego odświeżenia doczekały się ponadto opcje społecznościowe, choć na razie tylko dla ograniczonego grona użytkowników.

