Oszczędzanie energii w konsoli Xbox nie podoba się niektórym politykom. Twierdzą, że to wciąganie dzieci do polityki klimatycznej

W związku ze zmianami klimatycznymi na całym świecie, wiele firm stara się podejmować działania chroniące nasze środowisko. Na początku miesiąca dowiedzieliśmy się, że Microsoft wprowadza do swoich konsol nową funkcję oszczędzania energii, tak aby zmniejszyć ślad emisyjny dwutlenku węgla. Jednak nawet z pozoru tak „mało znacząca" kwestia została wciągnięta w wir polityki. Co z tego wynikło?

Wydawać by się mogło, że działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, spotkają się z aprobatą wszystkich ludzi. Jednak jak się okazuje - człowiek we wszystkim potrafi znaleźć problem.

Obecnym celem Microsoftu jest „bycie firmą o ujemnym bilansie emisyjnym, dodatnim bilansie wodnym i zerową ilością opadów". Krótko mówiąc - firma za wszelką cenę chce dostosować swoje produkty, tak aby były przyjazne środowisku. Jednym z efektów takich działań jest wprowadzenie aktualizacji do konsoli Xbox One oraz Series S/X, która zaczęła być wdrażana w pierwszej połowie stycznia tego roku. Jakie nowości zawiera? Dzięki niej konsola ma dostępny nowy tryb oszczędzania energii, który posiada szereg ciekawych funkcji.

Kiedy konsola jest podłączona do internetu i ma dostęp do danych regionalnych dotyczących emisji CO2, zaplanuje aktualizacje wszystkich gier, aplikacji lub systemu, w porze, kiedy będzie mogła wykorzystać jak najwięcej energii z lokalnych sieci energetycznych. Zmniejsza to zależność od paliw kopalnianych i emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo wyłączona konsola pobiera teraz 0,5 W zamiast 15-20 W (kiedy jest aktywna). Wracając jednak do meritum - dlaczego ruch Microsoftu dotyczący tak ważnej kwestii, jak oszczędzanie energii, został wciągnięty do politycznych debat?

Jak się okazuje, partie republikańskie odczuły te działania Microsoftu jako „zmuszanie graczy do polityki klimatycznej". Według nich Gigant z Redmond próbuje na siłę wepchnąć wszystkich do angażowania się w walkę o klimat. „Najpierw kuchenki gazowa, później twoja kawa, a teraz biorą za cel twojego Xboksa" - napisał Ted Cruz, należący do w/w partii. Wpis ma już ponad 1,2 mln wyświetleń. Oczywiście to nie jedyna osoba wypowiadająca się w takim tonie o działaniach Microsoftu. Jeszcze dobitniej wypowiedział się Jimmy Failla, prowadzący "Fox Across America" - "Próbują zwerbować twoje dzieci do polityki klimatycznej".

Cała sprawa nabiera dużego rozgłosu i przynosi jeszcze więcej podziałów między ludźmi. Nie warto przesadnie angażować się we wszystko tylko dlatego, że jest o tym głośno. Tym bardziej, że żaden użytkownik, nie jest zmuszany do korzystania z nowej funkcji oszczędzania energii, udostępnionej na konsolach. Każdy może skonfigurować ją wszak wedle uznania. Osobiście uważam, że jest to kolejne rozdmuchiwanie nieistniejących problemów. A ruchy w celu ochrony środowiska zawsze były i będą czymś pozytywnym.

