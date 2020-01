Western Digital na CES: przenośne SSD SanDisk 8TB i pendrive 1TB

Firma Western Digital Corporation zaprezentowała na targach Consumer Electronics Show 2020 całą gamę nowości, które dołączają do istniejącego już portfolio produktów wpisujących się w potrzeby współczesnych użytkowników. Wśród tychże nowości warto zwrócić uwagę m.in. na kieszonkowy, prototypowy nośnik SSD wyposażony w interfejs SuperSpeed USB 20Gbps, a także na zewnętrzną pamięć do laptopów i smartfonów SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C o pojemności 1TB. Wracając jeszcze na chwilę do przenośnego dysku WD SuperSpeed USB 20Gbps portable SSD - trzeba pamiętać, że na targach CES firma zaprezentowała dopiero prototyp urządzenia, więc z pewnością minie jeszcze trochę czasu, zanim wrzucimy owo urządzenie do własnej kieszeni.

Przenośne SSD SanDisk o pojemności 8TB tworzone jest z myślą o użytkownikach, chcących bez ograniczeń tworzyć swoje cyfrowe kolekcje i mieć je zawsze pod ręką. Niestety producent nie ujawnił o produkcie żadnych dodatkowych informacji, prócz planowanej pojemności. Oczywiście, oprócz wspomnianego prototypu na stoisku Western Digital prezentowane są również wszelkie inne dostępne w ofercie firmy przenośne nośniki SSD. Zainteresowanych odsyłam do materiału Dyski WD Black dla graczy - Przegląd najciekawszych produktów. Tegoroczne CES to też miejsce premiery nowego, wyposażonego w dwa konektory pendrive’a marki SanDisk, współpracującego z laptopami i smartfonami ze złączem USB Type-C.

Nowy pendrive SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C zamknięto w wykonanej z metalu obudowie. Duża pojemność pozwala użytkownikom zachować więcej zdjęć oraz filmów, a także wygodnie przesyłać je pomiędzy urządzeniami ze złączami USB Type-C (smartfonami, tabletami czy laptopami) oraz komputerami z USB Type-A. Zaprojektowano go tak, by sprawdził się przypięty np. do kluczy. Pojemny pendrive pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale, a już TUTAJ możecie odnaleźć bezpośredni link do oficjalnego sklepu, w którym urządzenie wyceniono na 249,99 dolarów.

