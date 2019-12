UL Benchmarks ogłasza koniec wsparcia dla 3DMark 11 i PCMark 7

Wielu konsumentów zastanawia się jak sprawdzić moc obliczeniową nowego zestawu komputerowego, laptopa czy smartfona. Jak porównać wydajność nowego sprzętu względem starego? W końcu nie każdy śledzi nowinki ze świata nowych technologi i nie czyta konkretnych testów na branżowych portalach. Teoretycznie najwygodniej porównać liczbę klatek na sekundę czy płynność rozrywki w ulubionych tytułach albo czas kompilacji, renderingu, pakowania czy wypakowywania projektu w programach z których najczęściej korzystamy. Potrafi być to jednak czasochłonne, a czasami - zwłaszcza w grach online - trudno o powtarzalność. Tu z pomocą przychodzą testy syntetyczne, czyli benchmarki. UL Benchmarks ogłosiło właśnie, że już niedługo wybrane programy z ich oferty stracą oficjalne wsparcie.

UL Benchmarks do którego należy seria najpopularniejszych syntetycznych programów testowych dla komputerów i smartfonów ogłosił, że 14 stycznia 2020 roku kończy ze wsparciem wybranych produktów. Mowa o 3DMark 11, PCMark7, Powemark oraz wybranych testach z najnowszego 3DMark czyli starusieńkich scenariuszach Cloud Gate oraz Ice Storm. Powód takiej decyzji jest bardzo prosty - wszystkie z wymienionych debiutowały na rynku między 2011 a 2013 rokiem i nie są już dostosowane do dzisiejszych standardów i stosowanych technologii. W efekcie używając najnowszych podzespołów generują one nie tylko szalenie wysokie wyniki, ale po prostu mogą być przekłamane i niemiarodajne.

UL Benchmarks sugeruje więc, by zastąpić Powemark programem PCMark 10 z profilem Battery Life, PCMark 7 wymienić na PCMark 10, zamiast 3DMark Ice Storm (iOS i Anroid) używać 3DMark SlingShot, a 3DMark Ice Storm (PC) i 3DMark Cloud Gate zamienić na 3DMark Night Ride. Odpowiednikiem 3DMark 11 są zaś testy 3DMark Time Spy oraz 3DMark Night Raid. Jeśli jednak jesteście posiadaczami starszych wersji to nikt ich wam nie zabierze! Nadal możecie z nich korzystać, jednak ich zakup będzie już niemożliwy. Zamiast tego 3DMark 11 oraz PCMark 7, podobnie jak inne inne testy z działu legacy, będą dostępne do pobrania za darmo na oficjalnej stronie producenta. Jednak tylko w ramach ciekawostki - producent nie gwarantuje kompatybilności z pojawiającymi się w przyszłości aktualizacjami systemów operacyjnych, nowymi procesorami i kartami graficznymi oraz nie udziela wsparcia.

