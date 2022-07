Opracowano algorytm, który przewiduje przestępstwa z tygodniowym wyprzedzeniem i dokładnością do 90%

Jeśli po przeczytaniu powyższego tytułu na myśl przyszedł Wam film pt. Raport Mniejszości, to nie jesteście sami. Nam też. A jeśli oglądając ów film nie sądziliście, że podobne rozwiązania pojawią się jeszcze za naszego życia - to także nie jesteście sami. A jednak. Naukowcy z University of Chicago przedstawili właśnie algorytm, który jest w stanie przewidzieć przyszłe przestępstwa z tygodniowym wyprzedzeniem z dokładnością do 90%.

Algorytm opracowany przez amerykańskich naukowców ustala wzorce przestępczości z dokładnością do 90%. Model zdał test w 8 miastach USA.

Algorytm, o którym pisze Nature, został opracowany przez chicagowskich socjologów, którzy "nakarmili" go danymi historycznymi dotyczącymi użycia przemocy oraz przestępstw przeciwko mieniu. W efekcie, algorytm dzieląc miasto na kafelki o powierzchni 1000 stóp kwadratowych, jest w stanie zidentyfikować wzorce i przewidzieć przyszłe przestępstwa z 90% dokładnością. Testy modelu zostały przeprowadzone jednak nie tylko w Chicago. Algorytm równie dobrze zadziałał po zasileniu go danymi z miast takich jak Atlanta, Austin, Detroit, Los Angeles, Filadelfia, Portland i San Francisco.

Naukowcy nie zdradzają zbyt wiele szczegółów na temat tego, w jaki sposób pracuje ich model, informują jednak, że nie przedstawia on przestępstw jako pochodzących z punktów zapalnych, które rozprzestrzeniają się na okoliczne obszary, a więc tak, jak robiły to dotychczasowe systemy "przewidujące" przestępstwa. "Stworzyliśmy cyfrowego bliźniaka środowisk miejskich. Jeśli nakarmisz go danymi z tego, co wydarzyło się w przeszłości, powie ci, co wydarzy się w przyszłości" - powiedział Ishanu Chattopadhyay, jeden z autorów projektu. "To nie jest magia i występują tu pewne ograniczenia, ale działa to naprawdę dobrze".

Źródło: Nature