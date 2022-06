PCI-SIG ogłasza wstępną specyfikację magistrali PCIe 7.0. Przepustowość wzrośnie dwukrotnie względem PCIe 6.0

Raptem pół roku temu informowaliśmy o oficjalnej specyfikacji magistrali PCIe 6.0, którą zatwierdziło stowarzyszenie PCI-SIG. Każda kolejna generacja podwaja przepustowość przy zachowaniu takiej samej liczby linii PCIe. Tymczasem PCI-SIG ogłosiło już wstępną specyfikację PCIe 7.0, mimo że minie jeszcze trochę czasu zanim PCIe 6.0 rozgości się w komputerowej branży. Tak jak można oczekiwać, najnowszy standard wprowadzi znacznie wyższą przepustowość danych.

Stowarzyszenie PCI-SIG ujawniło pierwsze szczegóły dotyczące magistrali PCIe 7.0. Najnowszy standard zostanie wprowadzony nie wcześniej niż w 2025 roku. Docelowo PCIe 7.0 podwoi przepustowość PCIe 6.0.

Przepustowość magistrali PCIe 7.0 wzrośnie do 128 GT/s, mowa zatem o dwukrotnie większej wartości w porównaniu do PCIe 6.0 (64 GT/s) oraz 4-krotnie więcej w porównaniu do PCIe 5.0 (32 GT/s). Podobnie jak magistrala PCIe 6.0, także PCIe 7.0 dwukrotnie powiększy dwukierunkową przepustowość, osiągać nawet 512 GB/s w przypadku wykorzystania 16 linii PCIe 7.0. Najnowszy standard będzie także drugim w kolejności, który skorzysta z technologii sygnalizacji PAM4 - to właśnie ona w dużej mierze odpowiada za znaczące zwiększenie przepustowości danych.

Podobnie jak PCIe 6.0, również siódma generacja magistrali będzie ukierunkowana na obliczeniach na bardzo dużą skalę. Na implementację PCIe 7.0 w pierwszych urządzeniach będziemy jednak musieli długo poczekać. Pojawią się one bowiem nie wcześniej niż w 2025 roku. Tymczasem my wyczekujemy pierwszych sprzętów (np. kart graficznych nowej generacji), które skorzystają z magistrali PCIe 5.0. W przypadku profesjonalnych akceleratorów graficznych możemy wymienić np. NVIDIA H100, który korzysta z piątej generacji PCI Express.

