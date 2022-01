Magistrala PCIe 6.0 z oficjalną specyfikacją - dwukrotnie większa przepustowość względem PCIe 5.0 to niejedyna nowość

Przez lata w komputerach dominowała magistrala PCIe 3.0, która była wykorzystywana w kolejnych generacjach kart graficznych czy wielu nośnikach SSD z protokołem NVMe. Dopiero z ostatnimi architekturami dla GPU tj. NVIDIA Ampere czy AMD RDNA, producenci zdecydowali się skorzystać z obsługi magistrali PCIe 4.0, której oficjalna specyfikacja pojawiła się w... 2017 roku! Spora w tym także zasługa faktu, że pomiędzy ogłoszeniem parametrów PCIe 3.0 oraz PCIe 4.0 minęło aż 7 lat. Z kolei od czasu wprowadzenia specyfikacji PCIe 4.0, kolejne generacje magistrali są ogłaszane w przeciągu dwóch lat. Tak było z PCIe 5.0 (2019 rok) oraz niemal identycznie będzie w przypadku PCIe 6.0. Spora część specyfikacji była już wcześniej ogłoszona, teraz stowarzyszenie PCI-SIG oficjalnie potwierdziło, czego spodziewać się po nowej wersji PCI-Express.

Stowarzyszenie PCI-SIG zaprezentowało finalną specyfikację magistrali PCIe 6.0. Zaoferuje m.in. dwukrotnie większą przepustowość danych względem PCIe 5.0, osiągając poziom 256 GB/s dla 16 linii PCIe 6.0. Tak duża różnica względem dotychczasowych standardów ma być związana z nową funkcjonalnością o nazwie Pulse Amplitude Modulation (PAM4).

Podobnie jak w przypadku magistrali PCIe 5.0, specyfikacja wersji 6.0 ma zapewnić podwojoną transmisję danych w stosunku do poprzednika i wynosić ona będzie maksymalnie 64 GT/s. Jednocześnie także dwukrotnie wzrośnie dwukierunkowa przepustowość - dla pełnej magistrali PCIe 6.0 x16 wyniesie ona 256 GB/s. Warto też nadmienić, że zachowania zostanie kompatybilność wsteczna, która ma być utrzymywana aż do pierwotnego standardu 1.0. Jedną z kluczowych nowości PCIe 6.0 będzie przyjęcie sygnalizacji PAM4. To 2-bitowe kodowanie pozwoli "zapakować" do strumienia większą liczbę bitów, co ułatwi osiągnięcie podanej wyżej przepustowości. Przyjęcie PAM4 oznacza, że konieczna jest ​​korekcja błędów. Tą rolę spełni technologia FEC (Forward Error Correction).

Standard PCIe 6.0 został zaprojektowany dla aplikacji o dużej przepustowości, takich jak obliczenia na dużą skalę z wykorzystaniem sprzętu do sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Biorąc pod uwagę, że nowe generacje kart graficznych NVIDIA Hopper/Ada Lovelace oraz AMD RDNA 3 wykorzystają raczej magistralę PCIe 5.0, na rynku konsumenckim z pewnością jeszcze przez dłuższy czas nie uświadczymy PCIe 6.0. Co innego rynek HPC/AI z coraz bardziej złożonymi obliczeniami - tam PCIe 6.0 zagości z pewnością znacznie szybciej.

