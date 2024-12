OPPO wprowadzi funkcje GenAI we wszystkich seriach swoich smartfonów. Sztuczna inteligencja dla każdego

Informacje o sztucznej inteligencji właściwie dominują w sieci w ostatnich tygodniach i nic nie wskazuje na to, by miało się coś zmienić w tej sprawie. AI jest na topie, a przecież każdy producent chce oferować swoim użytkownikom coraz bardziej zaawansowane i pomocne funkcje. Tym razem swoją strategię ogłosiła firma OPPO. Jak się okazuje, mamy świetne wieści dla tych, którzy mają już smartfona tej marki i nie chcą od razu przesiadać się na nowszy model.

Nowe funkcje AI będą dostępne nie tylko dla tych, którzy zakupią jeden z nadchodzących modeli OPPO, ale także dla użytkowników posiadających już urządzenie z serii Find, Reno lub A. Wydaje się jednak, że pełnię możliwości sztucznej inteligencji poznamy przy okazji najbliższych premier OPPO.

Billy Zhang, prezes ds. sprzedaży i obsługi rynków zagranicznych w OPPO mówi: "Dzięki naszym nieustannym staraniom i zaangażowaniu OPPO dąży do udostępnienia telefonów AI każdemu. Po raz pierwszy w branży OPPO wprowadza generatywną AI do wszystkich linii produktowych. Do końca tego roku planujemy udostępnić funkcje generatywnej AI około 50 milionom użytkowników". To oznacza, że nowe funkcje AI będą dostępne nie tylko dla tych, którzy zakupią jeden z nadchodzących modeli OPPO, ale także dla użytkowników posiadających już urządzenie z serii Find, Reno lub A. Nie sprecyzowano jednak, o jakich konkretnych modelach jest tutaj mowa.

Producent mocno podkreśla także swoje zaangażowanie w rozwój AI. W ciągu ostatniej dekady OPPO złożyło ponad 5000 patentów związanych z AI, z czego około 70% dotyczy obrazowania AI. Co więcej, OPPO jest pierwszą firmą produkującą smartfony, która wdrożyła model LLM z 7 miliardami parametrów bezpośrednio na urządzeniu. Ogłoszono już, że smartfony OPPO Reno12 oraz następne flagowce Find X będą wyposażone w procesory LLM z rodziny Google Gemini, które mają zapewnić bardziej innowacyjne i wygodne funkcje AI, takie jak AI Toolbox (w tym AI Writer i AI Recording Summary). Współpraca z MediaTek zaowocowała natomiast dostosowaniem chipów w celu zwiększenia pamięci masowej i wydajności obliczeniowej w przyszłych flagowych modelach OPPO. Z kolei dzięki partnerstwu z Microsoft następne generacje telefonów OPPO mają zapewnić bardziej wydajną, dokładną i naturalną konwersję głosu i tekstu oraz lepszą łączność między komputerową AI a telefonami.

OPPO chwali się również, że dzięki połączeniu modelu LLM i technologii takich jak szybka transkrypcja, użytkownicy mogą przetwarzać więcej informacji i cieszyć się tłumaczeniami w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą również np. ulepszać zdjęcia i tworzyć spersonalizowane treści, płynnie usuwać niechciane obiekty i szybko generować brakujące elementy. Darren Chen, dyrektor ds. strategii technologii AI w OPPO, dodaje: "Wierzymy, że inteligentny system operacyjny będzie osadzony w agentach AI, wspierając interakcję multimodalną, a usługi innych firm będą dostarczane w bardziej elastyczny sposób. Doprowadzi to do pełnej transformacji i restrukturyzacji ekosystemu telefonów AI". Wydaje się, że pełnię możliwości sztucznej inteligencji poznamy przy okazji najbliższych premier OPPO. Czekamy zatem z niecierpliwością!

Źródło: OPPO