Premiera OPPO Reno7 Lite 5G. Nowy smartfon dołącza do dostępnych w Polsce OPPO Reno7 5G i Find X5 Pro

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Was o polskim debiucie smartfonów OPPO Find X5 Pro oraz OPPO Reno7 5G. Pierwszy z wymienionych modeli to solidny flagowiec z chipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-calowym panelem LTPO o wysokiej rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli zgodnym z gamą kolorów P3 i zestawem aparatów przygotowanych przy współpracy z Hassellblad. OPPO Reno7 5G to natomiast przyciągająca wzrok konstrukcja wykorzystująca design Reno Glow z zaawansowanym trybem portretowym, funkcją Bokeh Flare Portrait oraz wydajnym MediaTekiem Dimensity 900. Teraz do oferty producenta dostępnej w naszym kraju dołącza OPPO Reno7 Lite 5G. Na Reno 7 (4G) musimy poczekać do maja. Oto wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

OPPO Reno7 Lite 5G dołącza do polskiej smartfonowej oferty producenta. Sprawdzam ich możliwości podczas europejskiej premiery w czeskiej Pradze.

OPPO Reno7 Lite 5G to smartfon, który wyposażono w 6,4-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Przy proporcjach 20:9 mamy tu satysfakcjonujące zagęszczenie na poziomie 409 ppi. Wyświetlacz chroni system Schott Xensation Up oraz dodatkowa powłoka oleofobowa. Wydajność zapewnia średniopółkowy SoC Qualcomm Snapdragon 695, grafika Adreno 619, 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane użytkownika. Tą ostatnią można rozszerzyć o kartę microSD do 1 TB. Na pokładzie nie zabrakło modemu 5G umożliwiającego pobieranie plików przy maksymalnej prędkości do 2,6 Gbps, NFC do realizacji płatności zbliżeniowych, WiFi ac oraz USB-C.

OPPO Reno7 Lite 5G.

Producent pomyślał nawet o obecności gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm. Bezpieczeństwo zapewnia czytnik linii papilarnych pod ekranem oraz system rozpoznawania twarzy. Fani fotografii mobilnej będą mogli skorzystać z 64 MP aparatu głównego, 2 MP monochromatycznego modułu oraz dodatkowej jednostki do zdjęć makro. Nie można pominąć 16 MP kamerki do selfie zlokalizowanej na froncie. Android 11 z nakładką ColorOS 12 będzie nadzorował między innymi ładowanie akumulatora mocą 33 W (SuperVOOC). Stosowne akcesorium znajduje się w zestawie sprzedażowym wycenionym na kwotę 1899 zł. Sprzęt występuje w dwóch kolorach – mieniącym się Rainbow Spectrum oraz Cosmic Black.

OPPO Reno7.

Drugim urządzeniem, które trafii do sprzedaży jest OPPO Reno7 (4G). Niestety, nie został on dziś zaprezentowany, natomiast wiemy, że pojawi się na polskich półkach sklepowych w maju. Sprzęt pracuje pod kontrolą Androida 12 układu mobilnego Qualcomm Snapdragon 680 4G, ale to nie procesor jest jego mocną stroną. Urządzenie może przyciągnąć potencjalnych klientów eleganckim wykończeniem i przyjemną fakturą plecków. Wracając do specyfikacji, telefon współpracuje z GPU Adreno 610, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Również tutaj możemy pokusić się o dołożenie karty pamięci o pojemności 1 TB. 6,4-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2400 x1080 pikseli chroni warstwa Corning Gorilla Glass oraz powłoka oleofobowa.

Główny moduł fotograficzny jest bliźniaczy do tego zastosowanego w OPPO Reno7 Lite 5G, natomiast kamerka do selfie ma tu matrycę o rozdzielczości 32 MP. W stosunku do wspomnianego wcześniej urządzenia, zabrakło tu modemu 5G. Użytkownicy musza zadowolić się technologią 4G. Bateria o pojemność 4500 mAh może być ładowana przewodowo z mocą 33 W. Smartfon występuje zarówno w czarnej, jak i w pomarańczowej wersji kolorystycznej, przy czym druga opcja jest znacznie atrakcyjniejsza (subiektywnie) i pozwala wyróżnić się z tłumu. Oczywiście pod warunkiem, że urządzenie nie jest noszone w nieprzeźroczystym etui. OPPO Reno7 (4G) kosztuje 1599 zł.

OPPO Reno7 Lite 5G OPPO Reno7 (4G) Procesor Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 680 Ekran 6,4-calowy AMOLED

2400 x 1080 pix

20:9 RAM 8 GB Pamięć na dane 128 GB Aparat główny 64 MP szeroki kąt f/1.7

2MP Mono f/2.4

Makro 2 MP f/2.4 Przednia kamerka 16 MP f/2.2 32 MP f/2.4 Akumulator 4500 mAh

33 W System Android 11, ColorOS 12 Android 12, ColorOS 12 Wymiary i waga 160 x 73 x 7,5 mm

173 g 160 x 73,2 x 7,5 mm

175 g Cena 1899 zł 1599 zł

Źródło: OPPO, PurePC