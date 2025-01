Opera GX - przeglądarka dla graczy otrzymuje aktualizację. Sztuczna inteligencja Aria zyskała nowe możliwości dzięki Google

Przeglądarka internetowa dla graczy, a konkretniej tytułowa Opera GX, otrzymała właśnie nowe funkcje, które wzbogacają jej możliwości związane ze sztuczną inteligencją. Spośród innych przeglądarek ten wariant od Opery daje użytkownikom możliwość instalacji tzw. modów, które zmieniają motyw, dźwięki pisania, muzykę w tle, a nawet wyświetlanie treści na stronach WWW. Nowa aktualizacja wprowadza ulepszenia do wbudowanej asystentki o nazwie Aria.

Do przeglądarki internetowej Opera GX, która skierowana jest stricte do graczy, zawitała nowa aktualizacja. Wprowadza ona kilka ulepszeń do asystentki Arii, dzięki czemu skorzystamy z większej ilości funkcji AI.

Omawiane funkcje są już od jakiegoś czasu dostępne w innej odsłonie przeglądarki od Opery, a mianowicie w edycji Opera One (kanał deweloperski). Teraz trafiły one także do stabilnej wersji Opery GX. Pierwszą z nowości jest możliwość generowania obrazów w okienku czatu z Arią — w tym wypadku wykorzystywany jest model od Google, czyli Imagen 2. Dzienny limit to 30 grafik. Asystentka może także skorzystać z modelu WaveNet (również od Google), aby przeczytać na głos swoją wypowiedź. Oprócz tego będziemy mogli przesłać własny obraz i zadać pytanie, które będzie się do niego odnosiło (np. jaki przedmiot widnieje na zdjęciu).

Aria będzie w stanie także dokonać podsumowania całego czatu, dzięki czemu będziemy mogli ujrzeć najważniejsze informacje. Istotną nowością jest również możliwość podejrzenia linków do stron, na jakich opierała się asystentka, aby udzielić nam odpowiedzi. Z czatu z Arią można już korzystać z dowolnego miejsca, ponieważ dostępne jest pływające okno, które wywołamy skrótem Ctrl + / (wciskając dodatkowo Tab, otrzymamy możliwość uzyskania odpowiedzi na podstawie kontekstu strony, na której aktualnie przebywamy). Przeglądarkę internetową Opera GX pobierzemy z tego adresu.

Źródło: Opera