OpenAI chce rozpocząć prace nad własnym procesorem do obsługi sztucznej inteligencji. Trwają poszukiwania inwestorów

Stosunkowo wysoki koszt zakupu układów graficznych do obsługi sztucznej inteligencji, a także konieczność oczekiwania na realizacje zamówień, skłania coraz większą liczbę dużych firm technologicznych do rozpoczęcia prac nad własnymi alternatywami. Wiemy, że takie plany ma między innymi Microsoft czy Meta. Do grona tych firm może już wkrótce dołączyć także OpenAI, o ile firmie uda się oczywiście pozyskać odpowiednich inwestorów.

Prezes OpenAI - Sam Altman - udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w celu poszukiwania inwestorów skłonnych sfinansować projekt nowych procesorów do obsługi sztucznej inteligencji. Ma to znieść ograniczenia rozwojowe dla zarządzanej przez niego firmy.

Opracowanie własnych procesorów do obsługi AI nie jest łatwym zadaniem. Wiąże się to z pokaźnymi wydatkami na badania i rozwój, na które mogą sobie pozwolić tylko największe podmioty. Rezultat końcowy będzie jednak prawdopodobnie wart tej ceny, ponieważ pozwoli to zmniejszyć zależność od innych firm (ze szczególnym uwzględnieniem NVIDII), a także umożliwi redukcję kosztów w dłuższej perspektywie czasowej. Tę zależność doskonale rozumie także Sam Altman. Współzałożyciel i prezes OpenAI podróżuje ostatnio po świecie w poszukiwaniu inwestorów skłonnych przeznaczyć duże środki na opracowanie nowych procesorów od obsługi sztucznej inteligencji. Jak podaje Financial Times, jego najnowszym przystankiem są Zjednoczone Emiraty Arabskie.

OpenAI ma prowadzić rozmowy z finansowaną przez tamtejszy rząd spółką inwestycyjną MGX, której siedziba znajduje się w Abu Zabi. Firma jest znaczącym podmiotem zajmującym się rozwojem sztucznej inteligencji w ZEA. Docelowo ma stanowić hub dla wszelkiego rodzaju badań rozwojowych nad AI w tym kraju. Sam Altman ma zamiar pozyskać od MGX część środków wymaganych do realizacji swojego przedsięwzięcia. Szacuje się, że projekt opracowania od zera i produkcji odpowiednio wydajnych układów do obsługi sztucznej inteligencji, a także usunięcie innych barier ograniczających rozwój OpenAI, może pochłonąć łącznie nawet 7 bln dolarów. Obecnie usługa ChatGPT bazuje w całości na układach NVIDII, a Altman wielokrotnie w przeszłości wspominał, że dalszy rozwój firmy jest mocno ograniczony przez problemy z dostępnością odpowiedniej liczby akceleratorów.

