Onyx Boox Note Air3 C - tablet z ekranem E-Ink, który wyróżnia się na tle czytników e-booków. Na pokładzie system Android

W świecie urządzeń, które posiadają ekrany E-Ink, można wyróżnić standardowe czytniki e-booków, a także bardziej zaawansowane urządzenia, które mogą nam posłużyć do wielu codziennych zadań. Do tej drugiej grupy można zaliczyć debiutujący właśnie Onyx Boox Note Air3 C. Sprzęt pozwoli nam zarówno na czytanie elektronicznych książek, jak i szkicowanie. Dostępny jest także Sklep Google Play, więc możliwości urządzenia są naprawdę spore.

Marka Onyx Boox wprowadziła do sprzedaży nowy model sprzętu z ekranem E Ink Kaleido 3 o nazwie Note Air3 C. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android i zapewnia całkiem szeroki zakres funkcji, w tym tworzenie notatek i szkiców przy pomocy rysika Pen Plus.

Urządzenie wyposażono w ten sam wyświetlacz, co w omawianym niedawno czytniku e-booków PocketBook InkPad Color 3. Jest nim natomiast większy, bo aż 10,3-calowy panel E Ink Kaleido 3, na który składają się dwie warstwy - jedna z odcieniami szarości oraz druga, która zapewnia wyświetlanie kolorów. Możemy liczyć na całkiem ostry obraz wyświetlacza, który jest w stanie obsłużyć dodatkowy rysik Pen Plus. Za jego pomocą możemy używać sprzętu do wspomnianego szkicowania, czy też robienia notatek. Standardowo w zestawie otrzymamy ten podstawowy model rysika, natomiast lepszy wariant BOOX Pen2 Pro jest dodatkowo płatny (79,99 euro). Za wydajność według producenta odpowiada 8-rdzeniowa jednostka od Qualcomma, która w programie CPU-Z widnieje jako model Snapdragon 665 (informacje pochodzą z recenzji, które możemy znaleźć w internecie). Procesor może liczyć na wsparcie ze strony 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci flash.

Onyx BOOX Note Air3 C Ekran 10,3" E Ink Kaleido 3, dotykowy

1240 x 930 px (dla kolorów)

2480 x 1860 px (w odcieniach szarości) DPI 150 dla kolorów

300 w odcieniach szarości Poziomy nacisku rysika 4096 Procesor Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm)

4 x 2,0 GHz A73 + 4 x 1,8 GHz A53 Układ graficzny Adreno 610 Pamięć RAM 4 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 64 GB UFS 2.2 Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Akumulator 3700 mAh Złącza, porty i sloty USB typu C, slot na karty microSD Głośnik Stereo System Android 12 Wymiary i waga 226 x 193 x 5,8 mm / 430 g Obsługiwane formaty e-booków PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX Obsługiwane formaty obrazów PNG, JPG, BMP, TIFF Obsługiwane formaty dźwięków WAV, MP3 Zamiana tekstu na mowę Tak Cena Czytnik e-booków - 549 euro

BOOX Pen2 Pro - 79,99 euro

Największą zaletą zaraz po wyświetlaczu jest obecność systemu Android 12. Dzięki temu otrzymujemy dostęp do setek aplikacji (poprzez Sklep Google Play), które dodatkowo rozszerzają możliwości urządzenia. Oczywiście możemy skorzystać z łączności Wi-Fi oraz Bluetooth. Sprzęt zapewnia także funkcję zamiany tekstu na mowę, z czego możemy skorzystać za pośrednictwem dwóch wbudowanych głośników. Onyx Boox Note Air3 C można uznać za pełnoprawny tablet, który wyróżnia się zastosowanym panelem E-Ink. W zestawie otrzymamy gratisowo magnetyczne etui oraz dodatkowe końcówki do rysika. Całość kosztuje obecnie 549 euro, z kolei zakupu dokonamy na oficjalnej stronie producenta. Do kwoty musimy doliczyć również koszty przesyłki.

Źródło: Onyx Boox