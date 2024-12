PocketBook Verse oraz Verse Pro - nowa seria czytników e-booków z wyświetlaczem E Ink Carta

Marki PocketBook zapewne nie trzeba przedstawić żadnej osobie, która choć raz miała styczność z czytnikami e-booków. Założono ją w 2007 roku i od tamtego czasu stała się ona znana na całym świecie. Zbliża się premiera rozpoczęcia targów IFA w Berlinie (1 września 2023 roku), więc firma szykuje się do zaprezentowania swoich dwóch nowych czytników książek elektronicznych. Oba modele mają na pokładzie 6-calowe wyświetlacze, jednak zostały przeznaczone dla innej grupy osób.

Na tegorocznych targach elektroniki IFA, które zaczną się 1 września 2023 roku, zostaną zaprezentowane dwa nowe modele czytników e-booków od firmy PocketBook - Verse oraz Verse Pro.

Tak jak wspomniano, oba modele mają 6-calowy ekran, na który składa się panel E Ink Carta. Pierwszą różnicę zauważymy już w rozdzielczości, albowiem w wariancie Verse wynosi ona 1072 x 758 px, natomiast w Verse Pro jest to 1072 x 1448 px. Od razu można się zorientować, że wersja Pro przeznaczona będzie dla bardziej wymagających użytkowników. Obie edycje mają przednie podświetlenie SMARTlight oraz dotykowy wyświetlacz. Parametry takie jak procesor, pamięć RAM czy też akumulator, są identyczne. Ten ostatni pozwoli nam na nawet miesiąc pracy, co jest bardzo istotnym aspektem w tego typu urządzeniach.

PocketBook Verse PocketBook Verse Pro Ekran 6" E Ink Carta 1072 x 758 px, 212 DPI

Dotykowy, SMARTlight 6" E Ink Carta 1072 x 1448 px, 300 DPI, Dotykowy, SMARTlight Procesor 2 x 1 GHz Pamięć RAM 512 MB Pamięć wbudowana 8 GB 16 GB Akumulator 1500 mAh Łączność Wi-Fi (2,4 GHz) Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth 4.0 Złącza, porty i sloty USB typu C, czytnik kart microSD System Linux 3.10.65 Wymiary i waga 161,3 x 108 x 7,6 mm / 182 g 156 x 108 x 7,6 mm / 186 g Wersje kolorystyczne Szaro-niebieski, Mglisto-szary Lazurowy, Czerwony Norma IP - IPX8 Obsługiwane formaty e-booków ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT Obsługiwane formaty obrazów JPEG, BMP, PNG, TIFF Obsługiwane formaty dźwięków - MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip (poprzez adapter lub Bluetooth) Obsługiwane formaty audiobooków - M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (poprzez adapter lub Bluetooth) Konwersja tekstu na mowę - Angielski, (darmowa dostępność 25 innych opcji językowych na www.pocketbook.pl) Aplikacje Przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, kalendarz, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, przeglądarka zdjęć Księgarnia, biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć Usługi internetowe PocketBook Cloud (zamiennie z Legimi, EmpikGo), Dropbox, Send-to-PocketBook Cena 589 zł 769 zł

Pod kątem łączności w wersji Verse Pro oprócz modułu Wi-Fi dodano także Bluetooth 4.0. Pamięć wbudowaną możemy dodatkowo rozszerzyć za pomocą slotu na karty pamięci microSD, jednak w tańszym modelu maksymalna pojemność karty może wynosić 32 GB, a w droższym 128 GB. Jeśli czytnik e-booków wykorzystujemy także do odsłuchiwania audiobooków, to powinniśmy skierować swoją uwagę ku edycji Verse Pro, ponieważ tylko ona jest w stanie obsłużyć te pliki i udostępnia funkcję zamiany tekstu na mowę. Zawiera też dostęp do większej ilości aplikacji. Konstrukcja spełnia normę IPX8, czego nie można powiedzieć o podstawowej edycji. Warto wspomnieć, że nowa seria ma także możliwość skorzystania z Legimi oraz Empik Go. Urządzenia zadebiutują na polskim rynku w połowie września tego roku w cenach podanych w tabeli.

Źródło: PocketBook