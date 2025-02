PocketBook InkPad Color 3 - nowy czytnik e-booków ze specjalnym wyświetlaczem oraz głosowym odczytem elektronicznych książek

Jako że obecnie odbywają się Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie (18 - 22 października 2023 roku), to niektórzy producenci postanowili zaprezentować swoje nowe urządzenia należące do segmentu czytników e-booków. Jednym z nich jest marka PocketBook, który przychodzi do nas z ofertą nadchodzącego modelu InkPad Color 3. Urządzenie może się pochwalić dużym wyświetlaczem, sporą funkcjonalnością, a także obecnością standardu IPX8.

PockeBoot InkPad Color 3 to najnowsza propozycja czytnika e-booków od znanej marki. Urządzenie może nam zaoferować specjalny, niemal 8-calowy wyświetlacz, obsługę wielu formatów książek elektronicznych, a także funkcję zamiany tekstu na mowę.

Cechą, która najbardziej wyróżnia ten czytnik e-booków spośród innych, jest 7,8-calowy wyświetlacz wykonany w technologii E Ink Kaleido 3. Składa się on z dwóch warstw - jednej w 16 odcieniach szarości, a także drugiej wyświetlającej 4096 kolorów, która umieszczona jest bezpośrednio nad pierwszą. Możemy liczyć również na podświetlenie SMARTlight, dzięki któremu będziemy mogli dostosować natężenie i barwę światła. O wydajność nie powinniśmy się martwić, albowiem odpowiada za nią czterordzeniowy procesor, który może skorzystać z pomocy 1 GB pamięci RAM - całość pracuje pod kontrolą systemu Linux, więc takie parametry są w zupełności wystarczające. Urządzenie ma na pokładzie 32 GB wbudowanej pamięci flash.

PocketBook InkPad Color 3 Ekran 7,8" E Ink Kaleido 3, dotykowy

702 x 936 px (dla kolorów)

1404 x 1872 px (w odcieniach szarości) DPI 150 dla kolorów

300 w odcieniach szarości Głębia koloru 4096 w kolorze

16 w odcieniach szarości Procesor 4 x 1,8 GHz Pamięć RAM 1 GB Pamięć wbudowana 32 GB Norma IP IPX8 Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Akumulator 2900 mAh - do miesiąca użytkowania Złącza USB typu C, Audio-Jack 3,5 mm Głośnik Mono System Linux 4.9.56 Wymiary i waga 134 x 189,5 x 7,95 mm / 267 g Wersje kolorystyczne Szary morski W zestawie Czytnik, kabel USB typu C, instrukcja, gwarancja, opakowanie Obsługiwane formaty e-booków (bez konwersji) ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT Obsługiwane formaty obrazów JPEG, BMP, PNG, TIFF Obsługiwane formaty dźwięków MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip (poprzez adapter lub Bluetooth) Obsługiwane formaty audiobooków M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP (poprzez adapter lub Bluetooth) Konwersja tekstu na mowę (Text-to- Speech) Angielski (darmowa dostępność 25 innych opcji językowych na www.pocketbook.pl) Słowniki 11 preinstalowane opcje językowe, angielsko-niemiecki, Webster's Dictionary 1913 + 42 opcje do pobrania Aplikacje Odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio i muzyki, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, kalendarz, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, przeglądarka zdjęć Usługi internetowe Dropbox, Send-to-PocketBook, Cloud Cena 1499 zł

Akumulator o pojemności 2900 mAh ma nam zapewnić do miesiąca pracy bez konieczności ładowania ogniwa. Przydatną funkcją może się okazać zamiana tekstu na mowę, dzięki czemu będziemy mogli odsłuchać tekst danej książki, choć wbudowany jest tylko jeden głośnik. Sprzęt potrafi obsłużyć pokaźną ilość plików w różnych formatach, o czym możemy się przekonać, kiedy spojrzymy na tabelkę. Dostępna będzie jedna wersja kolorystyczna, którą producent określił mianem "szary morski". Cena ma wynosić 1499 zł, z kolei czytnik książek elektronicznych na rynek trafi w najbliższych tygodniach.

Źródło: PocketBook